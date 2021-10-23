Диетологи не утомляются развеивать популярный миф, что правильное питание – это дорого. Напротив, специалисты отмечают, что здоровый рацион можно легко подстроить под каждого и под любой кошелек. Так, нутрициолог Оля Усенко подсказала, какие продукты выбирать в магазине, чтобы уложиться в минимальный бюджет.

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Перечень полезных продуктов, которые нужно включить в ежедневное меню

Белки

курица – можно есть любую часть тушки, главное без кожуры;

– субпродукты – любые, которые можно приготовить в собственном соку с овощами;

– яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день;

– сыр – 5 – 9% жирности;

– – скумбрія;

сельдь;

хек;

минтай.

Жиры

растительное масло;

семена подсолнечника / тыквы;

сливочное масло (более 80% жирности);

грецкий орех.



Выбирайте локальные продукты / Фото unsplash

Углеводы

гречка;

рис;

картофель;

перловая крупа;

пшено;

ячневая крупа;

черный хлеб;

бобовые.

Овощи

капуста – на выбор и в различных вариациях;

– морковь;

свёкла;

тыква;

замороженные овощи;

лук.

Фрукты / Сухофрукты

яблоки;

цитрусовые;

бананы;

финики;

изюм;

сушка;

яблоки;

груши.

Чтобы ваше недельное меню было разнообразным, делайте различные комбинации с этих продуктов и меняйте подачу блюда . И еще, главное – выбирайте локальные продукты , тогда ваша корзина правильного питания однозначно будет бюджетной.

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Комбинируйте продукты по-разному между собой / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Правильное питание на любой бюджет

Вчера в Сторис мы начали обсуждать эту тему, уже не первый раз, но она не теряет своей актуальности. Сегодня еще мы продолжим идти по продуктам.

Я давно развеяла миф, что правильное питание - это дорого. Его можно подстроить под всех и под все возможности.

Подтверждением бюджетный вариант моя БАЗОВАЯ ПРОГРАММА "Простое правильное питание на 50 грн в день". Кроме того, что это самая бюджетная программа по продуктам, она еще и самая дешевая из всех базовых программ.

Список правильных продуктов, которые можно внедрить в рацион

Белки

курица - можно есть любую часть тушки, главное без шкуры

субпродукты - любые, готовим в собственном соку с овощами (лук, морковь, специи)

яйца - 1 яйцо в день или по 2 яйца через день

сыр - 5-9 % жирности

скумбрия

сельдь (сами засаливают)

хек

минтай

Жиры

растительное масло

семян подсолнечника / тыквы

сливочное масло (более 80% жирности)

грецкий орех

Углеводы

гречка

рис

картофель

перловка

пшено

ячка

черный хлеб

бобовые

Овощи

капуста - на выбор и в разных вариациях

морковь

свекла

тыква

замороженные овощи

лук

Фрукты / Сухофрукты

яблоки

цитрусовые

бананы

хурма

изюм

курага

яблоки, груша