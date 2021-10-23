Диетологи не утомляются развеивать популярный миф, что правильное питание – это дорого. Напротив, специалисты отмечают, что здоровый рацион можно легко подстроить под каждого и под любой кошелек. Так, нутрициолог Оля Усенко подсказала, какие продукты выбирать в магазине, чтобы уложиться в минимальный бюджет.
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Перечень полезных продуктов, которые нужно включить в ежедневное меню
Белки
- курица – можно есть любую часть тушки, главное без кожуры;
- субпродукты – любые, которые можно приготовить в собственном соку с овощами;
- яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день;
- сыр – 5 – 9% жирности;
- скумбрія;
- сельдь;
- хек;
- минтай.
Жиры
- растительное масло;
- семена подсолнечника / тыквы;
- сливочное масло (более 80% жирности);
- грецкий орех.
Выбирайте локальные продукты / Фото unsplash
Углеводы
- гречка;
- рис;
- картофель;
- перловая крупа;
- пшено;
- ячневая крупа;
- черный хлеб;
- бобовые.
Овощи
- капуста – на выбор и в различных вариациях;
- морковь;
- свёкла;
- тыква;
- замороженные овощи;
- лук.
Фрукты / Сухофрукты
- яблоки;
- цитрусовые;
- бананы;
- финики;
- изюм;
- сушка;
- яблоки;
- груши.
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Комбинируйте продукты по-разному между собой / Фото unsplash
Текст публикации Оли Усенко:
Правильное питание на любой бюджет
Вчера в Сторис мы начали обсуждать эту тему, уже не первый раз, но она не теряет своей актуальности. Сегодня еще мы продолжим идти по продуктам.
Я давно развеяла миф, что правильное питание - это дорого. Его можно подстроить под всех и под все возможности.
Подтверждением бюджетный вариант моя БАЗОВАЯ ПРОГРАММА "Простое правильное питание на 50 грн в день". Кроме того, что это самая бюджетная программа по продуктам, она еще и самая дешевая из всех базовых программ.
Список правильных продуктов, которые можно внедрить в рацион
Белки
курица - можно есть любую часть тушки, главное без шкуры
субпродукты - любые, готовим в собственном соку с овощами (лук, морковь, специи)
яйца - 1 яйцо в день или по 2 яйца через день
сыр - 5-9 % жирности
скумбрия
сельдь (сами засаливают)
хек
минтай
Жиры
растительное масло
семян подсолнечника / тыквы
сливочное масло (более 80% жирности)
грецкий орех
Углеводы
гречка
рис
картофель
перловка
пшено
ячка
черный хлеб
бобовые
Овощи
капуста - на выбор и в разных вариациях
морковь
свекла
тыква
замороженные овощи
лук
Фрукты / Сухофрукты
яблоки
цитрусовые
бананы
хурма
изюм
курага
яблоки, груша
Так, может не так разнообразно, но однозначно экономно и из этого можно много комбинации сделать. Главное в бюджетном продуктовой корзине выбирать локальные продукты. Все, что будет привезено откуда, сразу попадает в раздел дорогого.