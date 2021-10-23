Диетологи не утомляются развеивать популярный миф, что правильное питание это дорого. Напротив, специалисты отмечают, что здоровый рацион можно легко подстроить под каждого и под любой кошелек. Так, нутрициолог Оля Усенко подсказала, какие продукты выбирать в магазине, чтобы уложиться в минимальный бюджет.

И еще Какие овощи есть осенью, если нет свежих: перечень полезных продуктов от диетолога

Перечень полезных продуктов, которые нужно включить в ежедневное меню

Белки

  • курица можно есть любую часть тушки, главное без кожуры;
  • субпродукты любые, которые можно приготовить в собственном соку с овощами;
  • яйца 1 яйцо в день или по 2 яйца через день;
  • сыр 5 9% жирности;
  • скумбрія;
  • сельдь;
  • хек;
  • минтай.

Жиры

  • растительное масло;
  • семена подсолнечника / тыквы;
  • сливочное масло (более 80% жирности);
  • грецкий орех.

Выбирайте локальные продукты
Выбирайте локальные продукты / Фото unsplash

Углеводы

  • гречка;
  • рис;
  • картофель;
  • перловая крупа;
  • пшено;
  • ячневая крупа;
  • черный хлеб;
  • бобовые.

Овощи

  • капуста на выбор и в различных вариациях;
  • морковь;
  • свёкла;
  • тыква;
  • замороженные овощи;
  • лук.

Фрукты / Сухофрукты

  • яблоки;
  • цитрусовые;
  • бананы;
  • финики;
  • изюм;
  • сушка;
  • яблоки;
  • груши.

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Комбинируйте прокуты по-разному между собой
Комбинируйте продукты по-разному между собой / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Правильное питание на любой бюджет

Вчера в Сторис мы начали обсуждать эту тему, уже не первый раз, но она не теряет своей актуальности. Сегодня еще мы продолжим идти по продуктам.

Я давно развеяла миф, что правильное питание - это дорого. Его можно подстроить под всех и под все возможности.

Подтверждением бюджетный вариант моя БАЗОВАЯ ПРОГРАММА "Простое правильное питание на 50 грн в день". Кроме того, что это самая бюджетная программа по продуктам, она еще и самая дешевая из всех базовых программ.

Список правильных продуктов, которые можно внедрить в рацион

Белки
курица - можно есть любую часть тушки, главное без шкуры
субпродукты - любые, готовим в собственном соку с овощами (лук, морковь, специи)
яйца - 1 яйцо в день или по 2 яйца через день
сыр - 5-9 % жирности
скумбрия
сельдь (сами засаливают)
хек
минтай

Жиры
растительное масло
семян подсолнечника / тыквы
сливочное масло (более 80% жирности)
грецкий орех

Углеводы
гречка
рис
картофель
перловка
пшено
ячка
черный хлеб
бобовые

Овощи
капуста - на выбор и в разных вариациях
морковь
свекла
тыква
замороженные овощи
лук

Фрукты / Сухофрукты
яблоки
цитрусовые
бананы
хурма
изюм
курага
яблоки, груша

Так, может не так разнообразно, но однозначно экономно и из этого можно много комбинации сделать. Главное в бюджетном продуктовой корзине выбирать локальные продукты. Все, что будет привезено откуда, сразу попадает в раздел дорогого.