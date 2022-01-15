Готуйте одразу подвійну порцію: цей рецепт часникових грінок з TikTok збирає мільйони переглядів

Що не кажіть, але часто у TikTok трапляються корисні та практичні ролики. До цієї когорти сміливо можна віднести й кулінарну тематику. Хто зна, чи стала б ця проста й водночас смачна закуска настільки популярною без тіктокера Джейка Коена.

Так, фуд-блогер Джейк Коен одного разу показав у TikTok, як приготувати шалено смачні грінки з часником. І хлопець навіть не очікував на таку вірусність ролика. Цей рецепт у мить став хітом мережі.

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Тож саме час й з вами поділитися апетитною і ароматною закускою, яку розхапають одразу. Тож готуйте подвійну порцію! Усе, що вам потрібно, мати під рукою багет, часник та масло. А тепер детальніше:

Як приготувати часниковий багет у духовці

Інгредієнти:

2 невеликі або 1 великий багет;

4 головки часнику;

1 пачка розм'якшеного вершкового масла;

1 столова ложка подрібненого базиліку;

0,25 чайної ложки червоного перцю;

Сіль – на ваш смак;

Оливкова олія.

Спосіб приготування:

Обріжте верхівки головок часнику, полийте його олією, посоліть та замотайте у фольгу. Відправте у духовку на 60 – 80 хвилин при 200°C. Коли часник запечеться, видавіть його в миску (як показано на відео), туди ж додайте м'яке вершкове масло та спеції. Добре перемішайте до однорідної маси. Розріжте багет уздовж навпіл і щедро намажте його цією масою. Випікайте ще 15 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

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Текст публікації Джейка Коена:

О Боже, побачивши, що це відео з часниковим хлібом, яке я опублікував, має 35 мільйонів переглядів! Не очікував, що смажений часниковий хліб підкорить інтернет. Я радий, що ви любите часникове дихання так, як і я!

Це дійсно простий рецепт:

4 головки часнику, запечіть з невеликою кількістю оливкової олії протягом 1-1/2 години до золотистого кольору. Видавіть його в миску, а ще розм’якшене вершкове масло, 1 столову ложку подрібненого базиліку, 1/4 чайної ложки меленого червоного перцю і сіль. Перемішайте до однорідності, а потім нанесіть на розрізаний навпіл багет (у вас залишиться часникове масло, яке ви зможете зберігати в холодильнику). Випікайте 15 хвилин до золотистого кольору, потім наріжте і подавайте.