Так, фуд-блогер Джейк Коэн однажды показал в TikTok, как приготовить безумно вкусные гренки с чесноком. И парень даже не ожидал такой вирусности ролика. Этот рецепт в мгновение ока стал хитом сети.

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Так что самое время и с вами поделиться аппетитной и ароматной закуской, которую расхватают сразу. Так что готовьте двойную порцию! Все, что вам нужно, иметь под рукой багет, чеснок и масло. А теперь подробнее:

Как приготовить чесночный багет в духовке.

Ингредиенты:

2 небольшие или 1 большой багет;

4 головки чеснока;

1 пачка размягченного сливочного масла;

1 столовая ложка измельченного базилика;

0,25 чайной ложки красного перца;

Соль – по вашему вкусу;

Оливковое масло.

Способ приготовления:

Обрежьте верхушки головок чеснока, полейте их маслом, посолите и замотайте в фольгу. Отправьте в духовку на 60 – 80 минут при 200°C. Когда чеснок запечется, выдавите его в миску (как показано на видео), добавьте туда мягкое сливочное масло и специи. Хорошо перемешайте до однородной массы. Разрежьте багет вдоль пополам и щедро намажьте его этой массой. Выпекайте еще 15 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Джейка Коэна:

Боже, увидев, что это видео с чесночным хлебом, которое я опубликовал, имеет 35 миллионов просмотров! Не ожидал, что жареный чесночный хлеб покорит интернет. Я рад, что вы любите чесночное дыхание так же, как и я!

Это действительно простой рецепт: