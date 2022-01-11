Смажена мойва – доволі популярна страва у наших широтах. Це смачно, бюджетно та й купити можна практично будь-де. А готують таку рибу і як доповнення до гарніру, і як закуску на святковий стіл, і для швидкого перекусу вона також годиться.

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Залишилося розібратися, як її посмажити, щоб не потратити на це багато зусиль та часу. Так, пропонуємо трохи поекспериментувати та перевірити лайфхак з мережі. І у майбутньому ця хитрість набагато пришвидшить процес приготування обіду чи вечері.

Як посмажити мойву усього за 2 рухи та мінімум часу