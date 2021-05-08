Для гриля подойдут любые овощи по сезону: болгарский перец, помидоры, баклажаны, кабачки, морковь, картофель... Однако, насколько вкусными они выйдут, зависит от нескольких факторов. Предлагаем вам их запомнить.

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И тогда каждый кусочек будет сочным и ароматным.

Маринад для овощей на гриле

Маринад для овощей и мяса существенно отличается. В частности, овощи сочные сами по себе, поэтому дополнительные жидкости им не нужны. Как правило, для приготовления маринада для овощей используют совсем немного жидкости: растительного масла, вина, соевого соуса, лимонного сока и тому подобное. Другие ингредиенты – это специи и травы. Также по желанию добавляют чеснок, имбирь, сметану и тому подобное.

Для того чтобы овощи были вкусными, их нужно правильно замариновать / Фото Kopilka-kulinara

После этого овощи нужно тщательно перемешать с маринадом, накрыть и дать немного постоять. В это время посуду с содержанием нужно несколько раз перемешать. После этого овощи можно жарить.

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Тонкости работы с овощами

Большие овощи перед приготовлением нужно разрезать, а меньшие оставить целыми. В зависимости от размера и пищевых свойств, овощи одного вида нужно нарезать на аккуратные одинаковые кусочки. Это нужно для равномерной прожарки. Перед тем, как жарить некоторые овощи на огне, их можно слегка отварить в подсоленной воде. Все овощи невозможно приготовить вкусными без предварительной подготовки. Их обязательно нужно помыть, затем при необходимости обсушить и почистить. Для того чтобы блюдо имело идеальный вкус, все овощи требуют особого маринада. Жареные овощи могут иметь идеальный вкус и после приготовления на гриле, и на решетке, и на шампурах. Большинство овощей могут потерять вид и вкус во время жарки, поэтому чистить кожуру для большинства овощей лучше непосредственно перед самым употреблением. Во время маринования овощи не стоит солить, иначе они будут выделять много сока. Доводить блюдо по вкусу нужно после жарки.

Нарежьте овощи на кусочки примерно одинакового размера / Фото Chefmarket