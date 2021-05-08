Для гриля подойдут любые овощи по сезону: болгарский перец, помидоры, баклажаны, кабачки, морковь, картофель... Однако, насколько вкусными они выйдут, зависит от нескольких факторов. Предлагаем вам их запомнить.
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И тогда каждый кусочек будет сочным и ароматным.
Маринад для овощей на гриле
Маринад для овощей и мяса существенно отличается. В частности, овощи сочные сами по себе, поэтому дополнительные жидкости им не нужны. Как правило, для приготовления маринада для овощей используют совсем немного жидкости: растительного масла, вина, соевого соуса, лимонного сока и тому подобное. Другие ингредиенты – это специи и травы. Также по желанию добавляют чеснок, имбирь, сметану и тому подобное.
Для того чтобы овощи были вкусными, их нужно правильно замариновать / Фото Kopilka-kulinara
После этого овощи нужно тщательно перемешать с маринадом, накрыть и дать немного постоять. В это время посуду с содержанием нужно несколько раз перемешать. После этого овощи можно жарить.
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Тонкости работы с овощами
- Большие овощи перед приготовлением нужно разрезать, а меньшие оставить целыми.
- В зависимости от размера и пищевых свойств, овощи одного вида нужно нарезать на аккуратные одинаковые кусочки. Это нужно для равномерной прожарки.
- Перед тем, как жарить некоторые овощи на огне, их можно слегка отварить в подсоленной воде.
- Все овощи невозможно приготовить вкусными без предварительной подготовки. Их обязательно нужно помыть, затем при необходимости обсушить и почистить.
- Для того чтобы блюдо имело идеальный вкус, все овощи требуют особого маринада.
- Жареные овощи могут иметь идеальный вкус и после приготовления на гриле, и на решетке, и на шампурах.
- Большинство овощей могут потерять вид и вкус во время жарки, поэтому чистить кожуру для большинства овощей лучше непосредственно перед самым употреблением.
- Во время маринования овощи не стоит солить, иначе они будут выделять много сока. Доводить блюдо по вкусу нужно после жарки.
Нарежьте овощи на кусочки примерно одинакового размера / Фото Chefmarket