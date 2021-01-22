За певних обставин деякі люди діють непередбачувано та креативно. Особливо це відбувається в ситуаціях, коли потрібно пристосуватися до відповідних умов або спростити трішки побут. Саме тоді "вмикається" креативність та творчий підхід.

Ідеї 24 підготували для вас добірку "геніальних" винаходів творчих людей. Деякі лайфхаки точно вам сподобаються. Читайте також: Коли лінь перемогла здоровий глузд: 10 фотодоказів Для тих, хто постійно хоче пити Фото myprikol Просто, але дуже практично Фото 20min Творчий підхід повинен бути в усьому Фото inet.detik Герметична упаковка Фото joemonster Лайфхак для тих, хто хоче бути готовим до спонтанного приходу батьків Фото brightside Оригінальний автомобільний тримач для телефона Фото baomoi Дуже зручно за кермом Фото inet.detik Цікаво: Коли люди побачили це, у них "застигла" кров: фото Оригінальний спосіб перегляду футбольних матчів Фото stebok Як вам така підставка для тарілок? Фото pinterest