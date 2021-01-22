"Геніальні" винаходи творчих людей: фото
За певних обставин деякі люди діють непередбачувано та креативно. Особливо це відбувається в ситуаціях, коли потрібно пристосуватися до відповідних умов або спростити трішки побут. Саме тоді "вмикається" креативність та творчий підхід.
Ідеї 24 підготували для вас добірку "геніальних" винаходів творчих людей. Деякі лайфхаки точно вам сподобаються.
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Для тих, хто постійно хоче пити
Фото myprikol
Просто, але дуже практично
Фото 20min
Творчий підхід повинен бути в усьому
Фото inet.detik
Герметична упаковка
Фото joemonster
Лайфхак для тих, хто хоче бути готовим до спонтанного приходу батьків
Фото brightside
Оригінальний автомобільний тримач для телефона
Фото baomoi
Дуже зручно за кермом
Фото inet.detik
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Оригінальний спосіб перегляду футбольних матчів
Фото stebok
Як вам така підставка для тарілок?
Фото pinterest
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