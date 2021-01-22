"Гениальные" изобретения творческих людей: фото
При определенных обстоятельствах некоторые люди действуют непредсказуемо и креативно. Особенно это происходит в ситуациях, когда нужно приспособиться к соответствующим условиям или упростить немного быт. Именно тогда включается креативность и творческий подход.
Идеи 24 подготовили для вас подборку "гениальных" изобретений творческих людей. Некоторые лайфхаки точно вам понравятся.
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Для тех, кто постоянно хочет пить
Фото myprikol
Просто, но очень практично
Фото 20min
Творческий подход должен быть во всем
Фото inet.detik
Герметичная упаковка
Фото joemonster
Лайфхак для тех, кто хочет быть готовым к спонтанному приходу родителей
Фото brightside
Оригинальный автомобильный держатель для телефона
Фото baomoi
Очень удобно за рулем
Фото inet.detik
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Оригинальный способ просмотра футбольных матчей
Фото stebok
Как вам такая подставка для тарелок?
Фото pinterest
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