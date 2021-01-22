При определенных обстоятельствах некоторые люди действуют непредсказуемо и креативно. Особенно это происходит в ситуациях, когда нужно приспособиться к соответствующим условиям или упростить немного быт. Именно тогда включается креативность и творческий подход.

Идеи 24 подготовили для вас подборку "гениальных" изобретений творческих людей. Некоторые лайфхаки точно вам понравятся. Читайте также: Когда лень победила здравый смысл: 10 фотодоказательств Для тех, кто постоянно хочет пить Фото myprikol Просто, но очень практично Фото 20min Творческий подход должен быть во всем Фото inet.detik Герметичная упаковка Фото joemonster Лайфхак для тех, кто хочет быть готовым к спонтанному приходу родителей Фото brightside Оригинальный автомобильный держатель для телефона Фото baomoi Очень удобно за рулем Фото inet.detik Интересно: Когда люди увидели это, у них "застыла" кровь: фото Оригинальный способ просмотра футбольных матчей Фото stebok Как вам такая подставка для тарелок? Фото pinterest