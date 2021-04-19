Коли конструктор думає про людей: 13 шедеврів промислового дизайну

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Оцінюючи дизайн речей, ми зважаємо не лише на ефектність оформлення, а й на практичність. На жаль, не всі красиві речі зручні у використанні. І, навпаки, функціональні винаходи часто мають непоказний вигляд.

У нашій фотодобірці – речі, які настільки ж практичні, наскільки й красиві. Помилуйтеся лишень!

Цікаво: Унікальні дизайнерські дрібниці, що значно полегшать вам життя

1. Настільна лампа, кожну смужку якої можна увімкнути окремо

Фото todo-mail

2. Норвезька сушарка для взуття

Фото imgur

3. Мікрохвильовка з розетками

Фото knowyourmeme

4. Шахи, у яких кожна фігурка показує напрямок її руху

Фото pinterest

5. Чохол для смартфона, у якому можна зберігати та заряджати AirPods

Фото twitter

6. Тростина, що перетворюється на стілець

Фото pinterest

І ще Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів

7. Пляшка для води з відділом для піґулок

Фото shopee

8. Кутові шухляди

Фото pholder

9. Баночки зі спеціями, до кришок яких приєднані ложечки

Фото twitter

10. Сидіння, які можна скласти, щоб випростати ноги

Фото branipick

11. Сорочка з підкладкою для протирання окулярів

Фото convencaobwt

12. Кабель для зарядки пристроїв на Android та айфонів

Фото convencaobwt

13. Кнопка на підлозі для зливу води в унітазі

Фото buzzfeed