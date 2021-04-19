Коли конструктор думає про людей: 13 шедеврів промислового дизайну

Джерело:24 канал
Оцінюючи дизайн речей, ми зважаємо не лише на ефектність оформлення, а й на практичність. На жаль, не всі красиві речі зручні у використанні. І, навпаки, функціональні винаходи часто мають непоказний вигляд.
У нашій фотодобірці – речі, які настільки ж практичні, наскільки й красиві. Помилуйтеся лишень!
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І ще Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів
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