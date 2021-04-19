Оцінюючи дизайн речей, ми зважаємо не лише на ефектність оформлення, а й на практичність. На жаль, не всі красиві речі зручні у використанні. І, навпаки, функціональні винаходи часто мають непоказний вигляд.

У нашій фотодобірці – речі, які настільки ж практичні, наскільки й красиві. Помилуйтеся лишень! Цікаво: Унікальні дизайнерські дрібниці, що значно полегшать вам життя 1. Настільна лампа, кожну смужку якої можна увімкнути окремо Фото todo-mail 2. Норвезька сушарка для взуття Фото imgur 3. Мікрохвильовка з розетками Фото knowyourmeme 4. Шахи, у яких кожна фігурка показує напрямок її руху Фото pinterest 5. Чохол для смартфона, у якому можна зберігати та заряджати AirPods Фото twitter 6. Тростина, що перетворюється на стілець Фото pinterest І ще Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів 7. Пляшка для води з відділом для піґулок Фото shopee 8. Кутові шухляди Фото pholder 9. Баночки зі спеціями, до кришок яких приєднані ложечки Фото twitter 10. Сидіння, які можна скласти, щоб випростати ноги Фото branipick 11. Сорочка з підкладкою для протирання окулярів Фото convencaobwt 12. Кабель для зарядки пристроїв на Android та айфонів Фото convencaobwt 13. Кнопка на підлозі для зливу води в унітазі Фото buzzfeed