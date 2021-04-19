Когда конструктор думает о людях: 13 шедевров промышленного дизайна
Оценивая дизайн вещей, мы учитываем не только эффектность оформления, но также их парктичность. К сожалению, не все красивые вещи удобны в использовании. И, наоборот, у функциональных изобретений часто неказистый вид.
Источник:24 канал
В нашей фотоподборке – вещи, которые столь же практичны, сколь и красивы. Только полюбуйтесь!
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1. Настольная лампа, каждую полоску которой можно включить отдельно
Фото todo-mail
2. Норвежская сушка для обуви
Фото imgur
3. Микроволновка с розетками
Фото knowyourmeme
4. Шахматы, в которых каждая фигурка показывает направление ее движения
Фото pinterest
5. Чехол для смартфона, в котором можно хранить и заряжать AirPods
Фото twitter
6. Трость, которую можно превратить в стул
Фото pinterest
И еще Ступеньки-невидимки, ожерелье из жуков и еще 13 феерических дизайнерских проколов
7. Бутылка для воды с отделом для таблеток
Фото shopee
8. Угловые ящики
Фото pholder
9. Баночки со специями, к крышкам которых присоединены ложечки
Фото twitter
10. Сиденье, которые можно сложить, чтобы выпрямить ноги
Фото branipick
11. Рубашка с подкладкой для протирания очков
Фото convencaobwt
12. Кабель для зарядки устройств на Android и айфонов
Фото convencaobwt
13. Кнопка на полу для слива воды в унитазе
Фото buzzfeed
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