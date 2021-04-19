Оценивая дизайн вещей, мы учитываем не только эффектность оформления, но также их парктичность. К сожалению, не все красивые вещи удобны в использовании. И, наоборот, у функциональных изобретений часто неказистый вид.

В нашей фотоподборке – вещи, которые столь же практичны, сколь и красивы. Только полюбуйтесь! Интересно: Уникальные дизайнерские мелочи, которые значительно облегчат вам жизнь 1. Настольная лампа, каждую полоску которой можно включить отдельно Фото todo-mail 2. Норвежская сушка для обуви Фото imgur 3. Микроволновка с розетками Фото knowyourmeme 4. Шахматы, в которых каждая фигурка показывает направление ее движения Фото pinterest 5. Чехол для смартфона, в котором можно хранить и заряжать AirPods Фото twitter 6. Трость, которую можно превратить в стул Фото pinterest И еще Ступеньки-невидимки, ожерелье из жуков и еще 13 феерических дизайнерских проколов 7. Бутылка для воды с отделом для таблеток Фото shopee 8. Угловые ящики Фото pholder 9. Баночки со специями, к крышкам которых присоединены ложечки Фото twitter 10. Сиденье, которые можно сложить, чтобы выпрямить ноги Фото branipick 11. Рубашка с подкладкой для протирания очков Фото convencaobwt 12. Кабель для зарядки устройств на Android и айфонов Фото convencaobwt 13. Кнопка на полу для слива воды в унитазе Фото buzzfeed