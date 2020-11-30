Якщо вам набридло постійно ховати кабелі від зарядних пристроїв, якщо вони абсолютно псують інтер'єр і зводять вас з розуму – не шаленійте. Просто придбайте оригінальні "ґаджети" для сортування та маскування усіх кабелів для телефона.

Ідеї 24 підготували для вас добірку речей, завдяки яким ви завжди матимете зручне та естетичне місце для телефонної зарядки. Читайте також: Як зарядити смартфон: 15 оригінальних ідей, про які ви не знали 1. Підвісна поличка-корзина. Естетично, стильно і практично Фото firmmy 2. Настінна оригінальна підставка Фото ozali 3. Зарядка у шухляді Фото pinterest 4. Проста й елегантна водночас зарядка у фоторамці Фото housebeautiful 5. Книга з маленьким сховищем для вашого телефона Фото goodhousekeeping 6. Кишенька на двері Фото idea 7. Ключниця-коробка для зарядки телефона Фото iheartorganizing Цікаво: 10 незвичних аксесуарів для телефона, які стануть у пригоді в повсякденному житті 8. Дерев'яний органайзер із відділенням для телефона Фото crafta 9. Відділ для усіх ґаджетів за прототипом книжкової підставки Фото pinterest 10. Поличка із кількома відділеннями для зарядки телефонів чи інших ґаджетів Фото pinterest 11. Переноски в різних декоративних коробочках Фото pinterest