Если вам надоело постоянно прятать кабели от зарядных устройств, если они абсолютно портят интерьер и сводят вас с ума – не беситесь. Просто приобретите оригинальные «гаджеты» для сортировки и маскировки всех кабелей для телефона.

Идеи 24 подготовили для вас подборку вещей, благодаря которым вы всегда будете иметь удобное и эстетичное место для телефонной зарядки. Читайте также: Как зарядить смартфон: 15 оригинальных идей, о которых вы не знали 1. Подвесная полочка-корзина. Эстетично, стильно и практично Фото firmmy 2. Настенная оригинальная подставка Фото ozali 3. Зарядка в шухляде Фото pinterest 4. Простая и элегантная одновременно зарядка в фоторамке Фото housebeautiful 5. Книга с маленьким хранилищем для вашего телефона Фото goodhousekeeping 6. Карман на двери Фото idea 7. Ключница-коробка для зарядки телефона Фото iheartorganizing Интересно: 10 необычных аксессуаров для телефона, которые пригодятся в повседневной жизни 8. Деревянный органайзер с отделением для телефона Фото crafta 9. Отдел для всех гаджетов за прототипом книжной подставки Фото pinterest 10. Полка с несколькими отделениями для зарядки телефонов или других гаджетов Фото pinterest 11. Переноски в различных декоративных коробочках Фото pinterest