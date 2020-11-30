Гениальные идеи для размещения телефонной зарядки: 10+ примеров с фото
Если вам надоело постоянно прятать кабели от зарядных устройств, если они абсолютно портят интерьер и сводят вас с ума – не беситесь. Просто приобретите оригинальные «гаджеты» для сортировки и маскировки всех кабелей для телефона.
Идеи 24 подготовили для вас подборку вещей, благодаря которым вы всегда будете иметь удобное и эстетичное место для телефонной зарядки.
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1. Подвесная полочка-корзина. Эстетично, стильно и практично
Фото firmmy
2. Настенная оригинальная подставка
Фото ozali
3. Зарядка в шухляде
Фото pinterest
4. Простая и элегантная одновременно зарядка в фоторамке
Фото housebeautiful
5. Книга с маленьким хранилищем для вашего телефона
Фото goodhousekeeping
6. Карман на двери
Фото idea
7. Ключница-коробка для зарядки телефона
Фото iheartorganizing
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8. Деревянный органайзер с отделением для телефона
Фото crafta
9. Отдел для всех гаджетов за прототипом книжной подставки
Фото pinterest
10. Полка с несколькими отделениями для зарядки телефонов или других гаджетов
Фото pinterest
11. Переноски в различных декоративных коробочках
Фото pinterest
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