Гаряче листя салату, яблука та ще 3 продукти, які можуть перебити запах часнику у роті

Любителі пікантної їжі знають, що позбутися запаху часнику не так вже й легко. Але все ж є кілька продуктів, які здатні практично нейтралізувати цей неприємний присмак.

Знайома така ситуація, коли їли салат чи піцу з часниковим соусом ще вчора, а їдкий аромат часнику досі присутній у вашому подиху? Аби зрозуміти, як це працює, трішки заглибимось у хімію.

І ще Прем'єра "Зломовчання" з Ксенією Мішиною: де дивитися перший в Україні серіал-оріджинал

Ще тільки плануєте підписатись на OLL.TV ? Якраз чудовий час це зробити, адже до різдвяно-новорічних свят OLL.TV розігрує телевізори! Усе, що потрібно, – оформити підписку за 1 гривню або придбати будь-який інший пакету сервісу та чекати результати щоденного розіграшу. Не проґавте шанс зустріти Новий рік із новим телевізором!

Свіжий часник містить речовину Аліїн, молекули якої перетворюються на Аліцин саме у той момент, коли порушується цілісність зубчика (скажімо, в процесі нарізання або пережовування). Остання речовина й надає йому цей усім впізнаваний аромат. Мало того, вона далі продовжує розпадатися, у результаті чого у нас з'являється "часниковий подих". Відповідно, якщо зруйнувати ці "пахучі" сполуки, то зникне й сам запах.

Так, дослідники з'ясували, щоЦе той продукт, який повинен бути у вашому раціоні після "часникового" обіду чи вечері, якщо хочете якнайшвидше позбавитися неприємного присмаку.

Читайте також Запечені яблука зі смаком глінтвейну: +1 ідея, як зробити вечір затишнішим

Крім цього, у маскуванні "часникового подиху" можуть допомогти листям м'яти, печені або сирі яблука, а також сирий салат. Якщо цього у вас немає під руками, то можна ще випити молоко. Молочні жири не лише дезактивують джерело запаху, а й вимивають із рота дрібні залишки часнику.



Тепле листя салату найкраще маску запах часнику / Фото unsplash