Коли на вулиці мете сніг, а мороз пробирає до самих кісточок – саме час згадати про глінтвейн (або його альтернативу). Зірковий кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, як запекти яблука з нотками Різдва. Цей смаколик стане ідеальним доповнення до затишного новорічного фільму. Мерщій зберігайте рецепт!
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Запечені яблука зі смаком глінтвейну
Інгредієнти:
- Яблука – 5 штук;
- Волоські горіхи – 100 грамів;
- Родзинки – 100 грамів;
- Цукор коричневий – 150 грамів;
- Каркаде – 10 грамів;
- Спеції для глінтвейну (кориця, кардамон, гвоздика, імбир);
- Апельсинова цедра;
- Вода – 300 мілілітрів.
Спосіб приготування:
- Виріжте з яблук серединку та нафаршируйте їх подрібненими родзинками та горіхами.
- Тоді приготуйте маринад. Для цього змішайте цукор, каркаде, спеції, цедру та воду у сотейнику. Прокип'ятіть усе разом 5 хвилин на середньому вогні.
- Після цього загорніть нафаршировані яблука фольгою та залийте маринадом, як показано на відео.
- Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:
Запечені яблука зі смаком глінтвейну
Це зимовий десерт, навіть трохи різдвяний! Час створювати затишок, навіть ставити ялинку.
Інгредієнти:
Одинакові яблука - 5 шт
Волоські горіхи - 100 гр
Родзинки - 100 гр
Цукор коричневий - 150 гр
Каркаде - 10 гр
Спеції з-під глінтвейну (кориця, кардамон, гвоздика, імбир)
Апельсинова цедра
Вода - 300 мл
У яблуках вирізаємо начинку, як на відео.
Родзинки нарізаємо, дробимо горіхи і фаршируємо цією начинкою яблука.
Робимо маринад: цукор, чай, спеції, цедру та воду з'єднуємо в сотейнику та ставимо закипати 5 хвилин на середньому вогні.
Нам належить запікати яблука в маринаді, дуже важливо, щоб вони не прилипли до фольги. Яблука будуть дуже соковиті. Візьміть фольгу Non Stick, вона чудово впорається з цим завданням.
Загортаємо фаршировані яблука, як на відео та заливаємо маринадом.
Ставимо запікатися в духовку при 180 градусах на 15 – 20 хвилин.
І найсмачніше: сметану чи йогурт викладаємо на дно тарілки, зверху порцію яблук та насолоджуємось!