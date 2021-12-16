Знакома ли такая ситуация, когда ели салат или пиццу с чесночным соусом еще вчера, а едкий аромат чеснока до сих пор присутствует в вашем дыхании? Чтобы понять, как это работает, немного углубимся в химию.
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Свежий чеснок содержит вещество Алиин, молекулы которого превращаются на Алицин именно в тот момент, когда нарушается целостность зубчика (скажем, в процессе нарезки или пережевывания). Последнее вещество и придает ему этот всем узнаваемый аромат. Мало того, оно дальше продолжает распадаться, в результате чего у нас появляется "чесночное дыхание". Соответственно, если разрушить эти "пахучие" соединения, то исчезнет и сам запах.
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Кроме этого, в маскировке "чесночного дыхания" могут помочь листьям мяты, печеные или сырые яблоки, а также сырой салат. Если этого у вас нет под руками, можно еще выпить молоко. Молочные жиры не только дезактивируют источник запаха, но и вымывают изо рта мелкие остатки чеснока.
Теплые листья салата лучше всего маску запах чеснока / Фото unsplash