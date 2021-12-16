Знайома така ситуація, коли їли салат чи піцу з часниковим соусом ще вчора, а їдкий аромат часнику досі присутній у вашому подиху? Аби зрозуміти, як це працює, трішки заглибимось у хімію.
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Свіжий часник містить речовину Аліїн, молекули якої перетворюються на Аліцин саме у той момент, коли порушується цілісність зубчика (скажімо, в процесі нарізання або пережовування). Остання речовина й надає йому цей усім впізнаваний аромат. Мало того, вона далі продовжує розпадатися, у результаті чого у нас з'являється "часниковий подих". Відповідно, якщо зруйнувати ці "пахучі" сполуки, то зникне й сам запах.
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Крім цього, у маскуванні "часникового подиху" можуть допомогти листям м'яти, печені або сирі яблука, а також сирий салат. Якщо цього у вас немає під руками, то можна ще випити молоко. Молочні жири не лише дезактивують джерело запаху, а й вимивають із рота дрібні залишки часнику.
Тепле листя салату найкраще маску запах часнику / Фото unsplash