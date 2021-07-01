Якщо ви ще не придбали гамак – змайструйте його власноруч. Із нашою інструкцією зробити це буде дуже легко.

Рекомендуємо Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду

Матеріал

Для якісного гамака вам знадобиться міцна натуральна тканина. Чудово для цього підійдуть:

камуфляжна,

вітрильна,

брезентова,

бязь.

Синтетичні матеріали не бажано використовувати, оскільки вони не дозволяють тілу дихати. Якщо ж ви вирішили плести гамак, мотузки краще обирати бавовняні, адже з ними легше працювати.



Зробіть яскравий гамак своїми руками / Фото Pinterest

Гамак можна повісити між спеціальними опорами або двома деревами в саду. Діаметр стовбура повинен мати не менше 20 сантиметрів. Якщо ви вирішили встановити опори, варто знати, що їх необхідно заглибити не менше, ніж на метр. Висота підвішування гамака над землею 1,5 – 1,6 метра. Відстань між опорами розраховується за довжиною виробу, з додаванням 30 сантиметрів, в середньому – це 2,75 – 3 метри.

Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Як зробити гамак своїми руками

Простий спосіб

Що потрібно:

прямокутний шматок тканини (приблизно 3 × 1,5 метра);

2 міцні мотузки, довжиною 3 – 4 метри.



Простий спосіб, як створити гамак / Фото Pinterest

Щоб зробити такий гамак, складіть тканину навпіл, скрутіть край і зробіть з нього невелику петлю. У вузол протягніть мотузку і затягніть його. Те саме повторіть з іншої сторони.

Гамак з основою

Що потрібно:

прямокутний шматок тканини (приблизно 2,5 × 1 метр);

нитки і голка;

32 – 36 великих люверсів;

2 дерев'яні перекладини по ширині тканини;

2 міцні мотузки, довжиною 10 – 15 метрів;

2 карабіни.



Гамак на дерев'яній основі / Фото Pinterest

Тканину на кінцях потрібно загнути на 5 – 7 сантиметрів та прокласти шов. Далі зробіть дірки і вставте кільця. Зверніть увагу: отвори мають бути на рівній відстані. На перекладині повторіть дірки та просуньте мотузку через люверси, а тоді – у дерев'яну планку. Такий гамак можна закріпити на карабіни і повісити на дереві.

До теми Стильно і комфортно: 15 прикладів, коли гойдалки додали затишку подвір'ю

Плетений гамак

Що потрібно:

2 дерев'яні перекладини довжиною 1 метр;

10 мотузок, довжиною 9 – 10 метрів;

2 карабіни;

два металевих кільця.

Зробіть у дерев'яних перекладинах по 20 отворів на однаковій відстані.

Візьміть одну мотузку, складіть її навпіл, просуньте в кільце і зав'яжіть вузол. Так само закріпіть й інші мотузки. Далі протягніть кожен шнур в отвори на перекладині, залишаючи 20 сантиметрів між кільцем і рейкою.

Як створити гамак: дивіться у відео

Тепер можете починати плести візерунок, як на відео. Протягніть мотузки в отвори другої рейки і закріпіть їх на іншому кільці. Почепити такий гамак на дерево можна за допомогою карабінів, ременів або мотузок.



Стильний плетений гамак / Фото Unsplash