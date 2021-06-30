Гойдалки – одна із розваг під час літнього відпочинку на природі. Ідеї 24 діляться з вами цікавими дизайнами цих садових меблів.

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Приклади садових гойдалок

Ніжний салатовий колір буде дуже гармонійно поєднуватись із зеленими барвами саду.



Гойдалка для саду / Фото Pinterest

Ця гойдалка-ліжко – справжня знахідка, адже її можна використовувати замість гамака.



Стильна гойдалка-ліжко / Фото Pinterest



Ліжко на природі / Фото Pinterest

Для великої сім'ї чудово підійде така модель. Ви зможете насолоджуватись дружніми розмовами на гойдалці.



Гойдалка для великої сім'ї / Фото Pinterest

На цій гойдалці можна одразу перекусити. Стіл та лавки тут закріплені на ланцюгах.



Цей стіл – справжня знахідка / Фото Pinterest

Така дерев'яна гойдалка захистить вас у спеку. Ви також можете використовувати її для винограду чи декоративних рослин.



Оригінальна гойдалка для двору / Фото Pinterest



Рослина захистить вас від сонця / Фото Pinterest

Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

А такі сітчасті колисанки виглядають дуже стильно.



Інстаграмні гойдалки / Фото Pinterest

Ви можете створити таку гойдалку самостійно – це просто та лаконічно.



Змайструйте самостійно таку модель / Фото Pinterest

Ця дизайнерська модель стане окрасою вашого двору.



Оригінальний дизайн гойдалки / Фото Pinterest

Ви також можете додати до гойдалки накриття і відпочивати навіть у похмуру погоду чи спеку.



Накриття захистить вас від спеки та дощу / Фото Pinterest

Ця гойдалка наче мінідиван із вітальні.



Гойдалка у формі дивану / Фото Pinterest

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Класична модель, яку ви можете придбати у магазині.



Таку гойдалку можна знайти в магазині / Фото Prom

А ця гойдалка перетворилась у мініпалатку для відпочинку на природі.



Мініпалатка для відпочинку / Фото Pinterest

Дуже оригінальний та простий дизайн гойдалки.