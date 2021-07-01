Если вы еще не обзавелись гамаком – смастерите его сами. С нашей инструкцией сделать это будет легче легкого.
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Материал
Для качественного гамака вам понадобится прочная натуральная ткань. Прекрасно для этого подойдут:
- камуфляжная ткань,
- парусная,
- брезент,
- бязь.
Синтетические материалы не желательно использовать, поскольку они не позволяют телу дышать. Если же вы решили плести гамак, веревки лучше выбирать хлопковые, ведь с ними легче работать.
Сделайте яркий гамак своими руками / Фото Pinterest
Гамак можно повесить между специальными опорами или двумя деревьями в саду. Диаметр ствола должен иметь не менее 20 сантиметров. Если вы решили установить опоры, следует знать, что их необходимо углубить не менее, чем на метр. Высота подвешивания гамака над землей 1,5 – 1,6 метра. Расстояние между опорами рассчитывается по длине изделия, с добавлением 30 сантиметров, в среднем – это 2,75 – 3 метра.
Как сделать гамак своими руками
Простой способ
Что нужно:
- прямоугольный кусок ткани (примерно 3 × 1,5 метра)
- 2 прочные веревки, длиной 3 – 4 метра.
Простой способ, как создать гамак / Фото Pinterest
Чтобы сделать такой гамак, сложите ткань пополам, сверните край и сделайте из него небольшую петлю. В узел протяните веревку и затяните его. То же повторите с другой стороны.
Гамак с основой
Что нужно:
- прямоугольный кусок ткани (примерно 2,5 × 1 метр)
- нить и игла;
- 32 – 36 крупных люверсов;
- 2 деревянные перекладины по ширине ткани;
- 2 прочные веревки длиной 10 – 15 метров;
- 2 карабина.
Гамак на деревянной основе / Фото Pinterest
Ткань на концах нужно загнуть на 5 – 7 сантиметров и проложить шов. Дальше сделайте дырки и вставьте кольца. Обратите внимание: отверстия должны быть на равном расстоянии. На перекладине повторите дыры и просуньте веревку через люверсы, а потом – в деревянную планку. Такой гамак можно закрепить на карабины и повесить на дереве.
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Плетеный гамак
Что нужно:
- 2 деревянные перекладины длиной 1 метр;
- 10 веревок, длиной 9 – 10 метров;
- 2 карабина;
- два металлических кольца.
Сделайте в деревянных перекладинах по 20 отверстий на одинаковом расстоянии.
Возьмите одну веревку, сложите ее пополам, просуньте в кольцо и завяжите узел. Так же закрепите и другие веревки. Дальше протяните каждый шнур в отверстия на перекладине, оставляя 20 сантиметров между кольцом и рейкой.
Как создать гамак: смотрите в видео
Теперь можете начинать плести узор, как на видео. Протяните веревки в отверстия второй рейки и закрепите их на другом кольце. Повесить такой гамак на дерево можно с помощью карабинов, ремней или веревок.
Стильный плетеный гамак / Фото Unsplash