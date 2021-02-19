Фотографії, які заполонили інтернет, але виявилися фейком

Джерело:24 канал
Ми постійно переглядаємо в інтернеті різні меми, фото відомих особистостей чи інші зображення. Деякі з них нас вражають, деякі лякають, а деякі викликають посмішку на обличчі. Але ми не завжди задумуємося про те, де взялися ті зображення.
Ми зробили добірку фото, які заполонили інтернет. Кожен, хто переглядав ці зображення, навіть не здогадувався, що це фейк.
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Фото поширювалося в усіх соцмережах, а справжність його так одразу і не перевірили. Згодом стало відомо, що фото виявилося фейковим. Так, в природі є карликові жирафи, але вони виглядають не так, як на зображенні, яке заполонило інтернет.
Фото lematin
Достатньо знати, що геній помер за 7 років до того, як на Невадському полігоні зробили фото вибуху. Але попри це два фото самі по собі цікаві, оскільки Ейнштейн справді любив їздити на велосипеді.
Фото echo2u
На фото гора Пайлот, яка знаходиться у Канаді. Так, вона надзвичайно прекрасна, але таку велику схожість з черепахою їй надав любитель редагувати зображення.
Фото earnaze
Фото облетіли увесь інтернет, але це фейк. Елісон Джонсон – це людина, яка часто фотографувала двійників відомих особистостей. Ці фото поповнили її колекцію.
Фото kto-chto-gde
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Спекулювання на будь-які трагедії були, є і, ймовірно, будуть. Це фото – фейк. Зроблене воно задовго до теракту, який відбувся 11 вересня 2001 року в США.
Фото kto-chto-gde
Такі фото користуються неабиякою популярністю в мережі. Конкретно це зображення фейкове. Оскільки корова просто лежала на траві в той час, як фотограф проходив повз. Тепер ви бачите роботу майстра.
Фото pinterest
Це фото результат роботи, імовірно, туристичних агентів, які хочуть знайти багато клієнтів. Насправді острова у вигляді зірки нема, а півмісяць – це острів Малокіні.
Фото zhuanlan
Таке фото дуже емоційне та драматичне, але насправді воно фейкове. Адже на оригінальному фото є лише ведмідь, який бігає у Єллоустонському національному парку.
Фото lematin