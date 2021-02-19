Мы постоянно просматриваем в интернете различные мемы, фото известных личностей или другие изображения. Некоторые из них нас поражают, некоторые пугают, а некоторые вызывают улыбку на лице. Но мы не всегда задумываемся о том, где взялись те изображения.

Мы сделали подборку фото, которые заполонили интернет. Каждый, кто смотрел эти изображения, даже не догадывался, что это фейк.

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Жираф-карлик

Фото распространялось во всех соцсетях, а подлинность его так сразу и не проверили. Впоследствии стало известно, что фото оказалось фейковый. Да, в природе есть карликовые жирафы, но они выглядят не так, как на картинке, которая заполонила интернет.

Фото lematin

Эйнштейн на велосипеде на фоне взрыва атомной бомбы

Достаточно знать, что гений умер за 7 лет до того, как на Невадском полигоне сделали фото взрыва. Но несмотря на это два фото сами по себе интересны, поскольку Эйнштейн действительно любил ездить на велосипеде.

Фото echo2u

Гора-черепаха

На фото гора Пайлот, которая находится в Канаде. Да, она очень красивая, но такую ​​большую схожесть с черепахой ей предал любитель редактировать изображения.

Фото earnaze

Мэрилин Монро и Джон Кеннеди

Фото облетели весь интернет, но это фейк. Элисон Джонсон – это девушка, которая часто фотографировала двойников известных личностей. Эти фото пополнили ее коллекцию.

Фото kto-chto-gde

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Фото туриста, сделанное за секунды до теракта 11 сентября

Спекуляции на любой трагедии были, есть и, вероятно, будут. Это фото – фейк. Сделано оно задолго до теракта, который был 11 сентября 2001 года в США.

Фото kto-chto-gde

Корова отдыхает на автомобиле

Такие фото очень популярны в сети. Именно это изображение фейковое. Поскольку корова просто лежала на траве в то время, как фотограф проходил мимо. Теперь вы видите работу мастера.

Фото pinterest

Остров в виде звезды и полумесяца

Это фото результат работы, вероятно, туристических агентов, которые хотят найти много клиентов. На самом деле острова в виде звезды нет, а полумесяц – это остров Малокини.

Фото zhuanlan

Велосипедист и медведь

Такое фото очень эмоциональное и драматическое, но на самом деле оно фейковое. Ведь на оригинальном фото есть только медведь, который бегает в Йеллоустонском национальном парке.

Фото lematin