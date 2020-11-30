Кризис COVID-19 повлиял на бюджет практически каждого человека. Такая ситуация дала понять, что финансовая грамотность и сбережения средств – важный нюанс во всех семьях.

Идеи 24 составили список финансовых привычек, благодаря которым вы сможете пережить тяжелые времена и научиться правильно распоряжаться своими деньгами.

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1. "Холодный" расчет

Для того, чтобы правильно распоряжаться финансами, нужно подсчитывать расходы и доходы. Лучше всего это все записывать или пользоваться онлайн-программами. Выработав привычку контролировать финансы, вы сможете при необходимости постепенно уменьшать расходы.

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2. "Экстренный" счет

В финансово грамотного человека всегда должны быть сбережения. Храните средства в любом виде. Но какие-то минимальные суммы на "черный день" должны быть.

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3. Покупка валюты

Если вы имеете хороший заработок и хотите покупать валюту, то делайте это постепенно, то есть не всю сумму сразу, а в несколько этапов.

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4. Зарабатывайте больше, чем тратите

Ваша прибыль всегда должна превышать ваши расходы. Если это не так, возможно, вам нужно найти дополнительный заработок или сменить работу?

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5. Покупки

Если идете в магазин спонтанно, возьмите с собой сугубо нужную сумму денег. Так вы уменьшите расходы. Если предпочитаете кредитные картки, обязательно установите лимит на ежедневные расходы. Это поможет вам избежать необдуманных покупок.

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6. Отчет

Научитесь еженедельно делать собственный финансовый отчет. В нем обязательно сравнивайте прибыли и расходы. Не забудьте проверить все квитанции и чеки.

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7. Теория

Читайте специальную литературу. Становитесь финансово грамотными. Если книги – это не ваше, найдите специальные группы в соцсетях или на других ресурсах. Начать можете с просмотров мотивирующих фильмов.

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8. План питания

Большая часть финансов уходит на продукты, поэтому обязательно составляйте хотя бы приблизительное меню на неделю. Так вам не придется покупать продукты, которые в итоге придется выбросить.

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9. Подарочные расходы

Подарки – это не только практичные вещи. Это эмоции, это позитив и хорошее настроение минимум на весь день. Если вы любите делать приятно знакомым – покупайте подарки заранее. Особенно в преддверии новогодних праздников. Так вы избежите значительной переплаты или покупки необдуманных вещей.

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10. Оплата коммунальных услуг

Платите за все коммунальные услуги вовремя, а по возможности даже заранее. Благодаря этому вы избежите начисления пени.

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