Уилл обычный парень, который работает уборщиком в университете, периодически выпивает и имеет за плечами незначительные нарушения закона. Ни он, ни его окружение даже не догадываются о том, что парень – "вундеркинд". Это все продолжалось до тех пор, пока он случайно не наталкивается на задачу, которую записал на доске профессор для своих студентов. Дальнейшие события кардинально изменят жизнь Вилла.

"Умница Уилл Хантинґ": смотрите трейлер фильма

"Защита Лужина"

Фильм о талантливом шахматисте Лужине и о его девушке, с которой он познакомился на турнире в Италии. События будут разворачиваться так, что для главного персонажа шахматная доска станет границей между двумя реальностями. Лужину придется выбирать: или здоровье, или шахматы. Что он выберет? Какую роль сыграет его новая возлюбленная? Есть ли выход из таких ситуаций?

"Защита Лужина": смотрите трейлер фильма

"Игры разумов"

Фильм о Джеймсе Мюррее, который начал создавать Оксфордский словарь английского языка, а также о враче, который внес наибольший вклад примеров употребления слов. Сюжет разворачивается вокруг двух личностей. С какими проблемами столкнулись "первооткрыватели"? Кто из них двоих гений, а кто безумец?

"Игры разумов": смотрите трейлер фильма

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"Авиатор"

Говард Хьюз – это гениальный человек, который отличался особым шармом, привлекательностью и амбициозностью. Он стал продюсером самой дорогой киноленты в истории. Казалось бы, Говард достиг больших вершин, но все не так однозначно. За уверенностью этого человека стоит параноидальное расстройство. Главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо, который предстает перед зрителями в самых разнообразных амплуа.

"Авиатор": смотрите трейлер фильма

"Одаренная"

Маленькая Мэри потеряла родителей, поэтому теперь ее воспитанием занимается дядя Фрэнк. Когда девочка пошла в школу, выяснилось, что она гениальные математичные способности. Из-за этого у бабушки Мэри и дяди девочки (опекуна) возникает спор. Фрэнк хочет, чтобы у девочки было "нормальное" детство и она много общалась со сверстниками, зато бабушка стремится отдать Мэри в математическую академию. Девочка имеет свое мнение по этому поводу.

"Одаренная": смотрите трейлер фильма

"Вселенная Стивена Хокинга"

Стивен – студент-физик, который имеет бешеный потенциал. Он работает над диссертацией и строит гармоничные отношения с девушкой Джейн. В водовороте приятных событий физик узнает, что он болен и совсем скоро не сможет двигаться. Несмотря на такие новости Джейн не оставляет Стивена Хокинга, а наоборот - всячески поддерживает его, помогает и даже рожает детей.

"Вселенная Стивена Хокинга": смотрите трейлер фильма

"Железный ч еловек"

Тони Старк – гениальный разработчик, который в начале фильма отправляется в Афганистан для рекламы нового товара. Но все пошло не так, как планировал главный персонаж, ведь там его похищают и требуют сделать оружие массового поражения. Тони выполняет то, что ему приказывают, а затем возвращается в свою страну и разрабатывает план мести.