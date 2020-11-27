Фильмы о гениях: 10 лучших кинолент о гениальных личностях
Что такое гениальность? Дар или все же наказание? Гениальные люди всегда выделяются, имеют свои взгляды, свое мировосприятие и свои мысли, иногда даже сумасшедшие. Именно благодаря гениальным людям мы узнаем о различных креативные изобретениях, которыми со временем начинает пользоваться все человечество.
Идеи 24 сделали для вас подборку 10 фильмов о вымышленных и реальных гениальных людях, а также о трудностях, с которыми сталкиваются такие уникальные личности.
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"Человек, который познал бесконечность"
Британская биографическая драма об индийце Сринивасе Рамануджане, который, несмотря на бедность, расистские притеснения и все обстоятельства Первой мировой войны стал выдающимся математиком. Каждый зритель будет сочувствовать Рамануджану и одновременно восхищаться гениальной игрой Дева Патела.
Официальный трейлер фильма:
"Умница Уилл Хантинг"
Уилл обычный парень, который работает уборщиком в университете, периодически выпивает и имеет за плечами незначительные нарушения закона. Ни он, ни его окружение даже не догадываются о том, что парень – "вундеркинд". Это все продолжалось до тех пор, пока он случайно не наталкивается на задачу, которую записал на доске профессор для своих студентов. Дальнейшие события кардинально изменят жизнь Вилла.
"Умница Уилл Хантинґ": смотрите трейлер фильма
"Защита Лужина"
Фильм о талантливом шахматисте Лужине и о его девушке, с которой он познакомился на турнире в Италии. События будут разворачиваться так, что для главного персонажа шахматная доска станет границей между двумя реальностями. Лужину придется выбирать: или здоровье, или шахматы. Что он выберет? Какую роль сыграет его новая возлюбленная? Есть ли выход из таких ситуаций?
"Защита Лужина": смотрите трейлер фильма
"Игры разумов": смотрите трейлер фильма
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"Авиатор"
Говард Хьюз – это гениальный человек, который отличался особым шармом, привлекательностью и амбициозностью. Он стал продюсером самой дорогой киноленты в истории. Казалось бы, Говард достиг больших вершин, но все не так однозначно. За уверенностью этого человека стоит параноидальное расстройство. Главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо, который предстает перед зрителями в самых разнообразных амплуа.
"Авиатор": смотрите трейлер фильма
"Одаренная"
Маленькая Мэри потеряла родителей, поэтому теперь ее воспитанием занимается дядя Фрэнк. Когда девочка пошла в школу, выяснилось, что она гениальные математичные способности. Из-за этого у бабушки Мэри и дяди девочки (опекуна) возникает спор. Фрэнк хочет, чтобы у девочки было "нормальное" детство и она много общалась со сверстниками, зато бабушка стремится отдать Мэри в математическую академию. Девочка имеет свое мнение по этому поводу.
"Одаренная": смотрите трейлер фильма
"Вселенная Стивена Хокинга"
Стивен – студент-физик, который имеет бешеный потенциал. Он работает над диссертацией и строит гармоничные отношения с девушкой Джейн. В водовороте приятных событий физик узнает, что он болен и совсем скоро не сможет двигаться. Несмотря на такие новости Джейн не оставляет Стивена Хокинга, а наоборот - всячески поддерживает его, помогает и даже рожает детей.
"Вселенная Стивена Хокинга": смотрите трейлер фильма
"Железный человек": смотрите трейлер фильма
"Игра в имитацию": смотрите трейлер фильма
Фильм об Алане Тьюринге, который был ключевой фигурой в расшифровке нацистского кода Энигмы. Он достиг того, что хотел и что от него требовалось. Это во многом помогло победить Антигитлеровскую коалицию во Второй мировой войны.
"Игра в имитацию": смотрите трейлер фильма
"Игры разума"
Главный персонаж фильма –Джон Нэш. Он ученый, который стал лауреатом Нобелевской премии по экономике. Именно эта гениальная личность сделала открытие в области теории игр. Такие умения и знания помогли сделать Джону блестящую карьеру – сначала преподавателя, а затем помощника ЦРУ.
Ничего в жизни ученого не предвещало беды, но внезапно он становится жертвой нападения, а затем и преследований. Джон еще даже не догадывается, что его ждет дальше.
"Игры разума": смотрите трейлер фильма
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