Фаршировані кабачки, запечені у духовці: швидкий рецепт ситного обіду

Залежалися у холодильнику кабачки і не знаєте, що з них приготувати? Пропонуємо їх зафарширувати. Розповідаємо, як це зробити смачно й швидко. Запевняємо, після цього рецепту ви ще більше полюбите кабачки!

Нутриціологиня Надія Пахірко не втомлюється доводити, що худнути можна смачно й без особливих дієт. На цей раз вона поділилася черговим корисним рецептом, який вписується в усі канони здорового харчування. Читайте, як ніжно ситно й смачно приготувати вдома фаршировані кабачки. Їх можна подавати як на обід, так й на вечерю.

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Фаршировані кабачки: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Кабачки – 450 грамів;

Філе індички – 150 грамів;

Цибуля – 50 грамів;

Морква – 60 грамів;

Помідор – 70 грамів;

Булгур – 50 грамів;

Сметана 10% – 40 грамів;

Кріп – 15 грамів;

Сіль, перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Булгур попередньо відваріть майже до готовності, а філе індички перемеліть у фарш. Кабачки поріжте порційно та видаліть з них м'якуш. М'якуш кабачків, цибулю, помідори та кріп подрібніть (можна у блендері). Додайте до овочевої маси порізану дрібними кубиками моркву, сметану та спеції. Змішайте фарш індички, овочеву суміш і булгур та заповніть цією начинкою кабачки. Викладіть їх у форму для запікання, накрийте фольгою й відправте в розігріту до 180°C духовку на 45 хвилин (до готовності).

Смачного!

Для фарширування найкраще брати невеликі кабачки з м'якою тонкою шкіркою. Тоді їх не доведеться чистити.

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Як приготувати фаршировані кабачки вдома / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Як же це зручно, коли можна вибирати те, що тобі зараз хочеться. І приготувати те, що сподобається всій родині. Сьогодні знову ділюся з вами ще одним рецептом з конструктора меню. Його вже зацінили учасниці, такі фаршировані кабачки сміливо можна готувати на обід.

Хто візьме рецепт в скарбничку і буде худнути разом з цим рецептом, залишайте лайк і добре слово в коментарях. Адже я все це роблю абсолютно безкоштовно.

Фаршировані кабачки на обід

КБЖУ на 100 гр: 81/7/1/10

Інгредієнти:

Кабачки - 450 гр

Філе індички - 150 гр

Лук - 50 гр

Морква - 60 гр

Помідор - 70 гр

Булгур - 50 гр

Сметана 10% - 40 гр

Кріп - 15 гр

Сіль, перець - за смаком

Готуємо:

Філе перемолоти в фарш.

Кабачки порізати на порції, видалити м'якуш.

Лук, помідор без шкірки, м'якуш кабачків і кріп подрібнити, можна в блендері.

Додати до подрібнених овочів порізану дрібними кубиками морква, сметану, спеції.

Булгур попередньо відварити майже до готовності.

Змішати фарш індички, овочеву суміш і булгур.

Заповнити кабачки начинкою.

Викласти в форму для запікання, накрити фольгою.

Випікати при t 180°C приблизно 45 хв. (до готовності).