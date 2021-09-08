Фаршировані кабачки, запечені у духовці: швидкий рецепт ситного обіду
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Залежалися у холодильнику кабачки і не знаєте, що з них приготувати? Пропонуємо їх зафарширувати. Розповідаємо, як це зробити смачно й швидко. Запевняємо, після цього рецепту ви ще більше полюбите кабачки!
Нутриціологиня Надія Пахірко не втомлюється доводити, що худнути можна смачно й без особливих дієт. На цей раз вона поділилася черговим корисним рецептом, який вписується в усі канони здорового харчування. Читайте, як ніжно ситно й смачно приготувати вдома фаршировані кабачки. Їх можна подавати як на обід, так й на вечерю.
І ще Найкращі сніданки з макаронами: що приготувати дітямПорада. Для фарширування найкраще брати невеликі кабачки з м'якою тонкою шкіркою. Тоді їх не доведеться чистити.
Фаршировані кабачки: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Кабачки – 450 грамів;
- Філе індички – 150 грамів;
- Цибуля – 50 грамів;
- Морква – 60 грамів;
- Помідор – 70 грамів;
- Булгур – 50 грамів;
- Сметана 10% – 40 грамів;
- Кріп – 15 грамів;
- Сіль, перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Булгур попередньо відваріть майже до готовності, а філе індички перемеліть у фарш.
- Кабачки поріжте порційно та видаліть з них м'якуш.
- М'якуш кабачків, цибулю, помідори та кріп подрібніть (можна у блендері).
- Додайте до овочевої маси порізану дрібними кубиками моркву, сметану та спеції.
- Змішайте фарш індички, овочеву суміш і булгур та заповніть цією начинкою кабачки.
- Викладіть їх у форму для запікання, накрийте фольгою й відправте в розігріту до 180°C духовку на 45 хвилин (до готовності).
Смачного!
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Як приготувати фаршировані кабачки вдома / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Як же це зручно, коли можна вибирати те, що тобі зараз хочеться. І приготувати те, що сподобається всій родині. Сьогодні знову ділюся з вами ще одним рецептом з конструктора меню. Його вже зацінили учасниці, такі фаршировані кабачки сміливо можна готувати на обід.
Хто візьме рецепт в скарбничку і буде худнути разом з цим рецептом, залишайте лайк і добре слово в коментарях. Адже я все це роблю абсолютно безкоштовно.
Фаршировані кабачки на обід
КБЖУ на 100 гр: 81/7/1/10
Інгредієнти:
Кабачки - 450 гр
Філе індички - 150 гр
Лук - 50 гр
Морква - 60 гр
Помідор - 70 гр
Булгур - 50 гр
Сметана 10% - 40 гр
Кріп - 15 гр
Сіль, перець - за смаком
Готуємо:
Філе перемолоти в фарш.
Кабачки порізати на порції, видалити м'якуш.
Лук, помідор без шкірки, м'якуш кабачків і кріп подрібнити, можна в блендері.
Додати до подрібнених овочів порізану дрібними кубиками морква, сметану, спеції.
Булгур попередньо відварити майже до готовності.
Змішати фарш індички, овочеву суміш і булгур.
Заповнити кабачки начинкою.
Викласти в форму для запікання, накрити фольгою.
Випікати при t 180°C приблизно 45 хв. (до готовності).