Дієтолог Андрій Невський не втомлюється ділитися оригінальними рецептами страв, які готуються швидко й легко, але водночас підкорюють справжніх гурманів. На цей раз чоловік розповів, як приготувати куряче філе з арахісом та овочами. М'ясо виходить з незвичайним горіховим смаком і дещо нагадує тайську кухню.
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Курка з горіхами та овочами: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- куряче філе – 380 грамів;
- огірок – 100 грамів;
- морква – 50 грамів;
- яєчний білок – 70 грамів (2 штуки);
- очищений арахіс – 40 грамів;
- соєвий соус – 40 мілілітрів;
- часник – 3 зубчики.
Спосіб приготування:
- Філе наріжте дрібними шматочками та обсмажте на сковороді без олії 10 хвилин.
- Овочі також дрібно наріжте і протушкуйте окремо від м'яса впродовж 10 хвилин (тушкуйте без олії, з додаванням трохи води).
- Арахіс підсмажте на сухій сковороді до рум'яного кольору.
- Овочі і яєчний білок додайте до філе, полийте соєвим соусом, добре розмішайте і продовжуйте готувати. Додайте спеції на ваш смак.
- Потім додайте арахіс до страви, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Курка з горіхами і овочами
Вийшло цікаво! Чимось схоже на страви тайської кухні.
КБЖУ на 100 г: 153 / 22.3 / 5.4 / 3.6
Інгредієнти:
філе курячої грудки, 380 г;
огірок, 100 г;
морква, 50 г;
яєчний білок, 70 г (2 шт.);
очищений арахіс, 40 г;
соєвий соус, 40 мл;
часник, 3 зубчики
Приготування:
Філе дрібно наріжте і обсмажте на сковороді без олії 10 хв. Добре перемішайте.
Овочі дрібно наріжте і окремо від філе тушкуйте без масла з невеликою кількістю води протягом 10 хв.
Арахіс підсмажте на сухій сковороді до рум'яного кольору.
Овочі і яєчний білок додайте до філе, полийте соєвим соусом, добре розмішайте і тушкуйте. Додайте спеції на смак.
Арахіс додайте до курки, перемішайте і тушкуйте 5 хв.
Смачного!