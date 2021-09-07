Дієтолог Андрій Невський не втомлюється ділитися оригінальними рецептами страв, які готуються швидко й легко, але водночас підкорюють справжніх гурманів. На цей раз чоловік розповів, як приготувати куряче філе з арахісом та овочами. М'ясо виходить з незвичайним горіховим смаком і дещо нагадує тайську кухню.

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Курка з горіхами та овочами: покроковий рецепт

Інгредієнти:

куряче філе – 380 грамів;

огірок – 100 грамів;

морква – 50 грамів;

яєчний білок – 70 грамів (2 штуки);

очищений арахіс – 40 грамів;

соєвий соус – 40 мілілітрів;

часник – 3 зубчики.

Спосіб приготування:

Філе наріжте дрібними шматочками та обсмажте на сковороді без олії 10 хвилин. Овочі також дрібно наріжте і протушкуйте окремо від м'яса впродовж 10 хвилин (тушкуйте без олії, з додаванням трохи води). Арахіс підсмажте на сухій сковороді до рум'яного кольору. Овочі і яєчний білок додайте до філе, полийте соєвим соусом, добре розмішайте і продовжуйте готувати. Додайте спеції на ваш смак. Потім додайте арахіс до страви, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.

Смачного!

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Текст публікації Андрія Невського:

Курка з горіхами і овочами

Вийшло цікаво! Чимось схоже на страви тайської кухні.

КБЖУ на 100 г: 153 / 22.3 / 5.4 / 3.6

Інгредієнти:

філе курячої грудки, 380 г;

огірок, 100 г;

морква, 50 г;

яєчний білок, 70 г (2 шт.);

очищений арахіс, 40 г;

соєвий соус, 40 мл;

часник, 3 зубчики

Приготування:

Філе дрібно наріжте і обсмажте на сковороді без олії 10 хв. Добре перемішайте.

Овочі дрібно наріжте і окремо від філе тушкуйте без масла з невеликою кількістю води протягом 10 хв.

Арахіс підсмажте на сухій сковороді до рум'яного кольору.

Овочі і яєчний білок додайте до філе, полийте соєвим соусом, добре розмішайте і тушкуйте. Додайте спеції на смак.

Арахіс додайте до курки, перемішайте і тушкуйте 5 хв.

Смачного!