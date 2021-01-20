Обрати класний подарунок – це справжнє мистецтво. Іноді ми витрачаємо години чи навіть тижні для того, щоб придбати достойний сюрприз, який наші рідні точно оцінять. Після цього нам дуже важливо побачити реакцію на цей подарунок, зрозуміти, чи вгадали ми з покупкою, чи не відправиться цей товар в смітник на наступний день і чи не буде припадати пилом на поличках.

Ідеї 24 допоможуть вам зрозуміти, чи вдалий ви подарунок обрали. Для цього під час вручення ви повинні звертати увагу на деякі деталі.

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1. Етикетки

Після вручення подарунка дехто може одразу звертати увагу на етикетку. Свідомо чи підсвідомо це роблять – спробуйте вгадати. Це може бути випадковість, а може бути й знак, який символізуватиме про те, що подарунок не надто сподобався і є ймовірність, що його захочуть повернути чи перепродати.

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2. Річ не підходить

Якщо подарунок не сподобався, дехто може вдавати, що він за якимись характеристиками не підходить. Наприклад, отримувачі можуть казати, що кофтинка завелика, ваза не пасує до інтер'єру, лампа світить надто яскраво тощо.

3. Акцент на тому, що ви подарували

Перша реакція може бути нормальною, але згодом отримувач може декілька разів звернути увагу в присутності інших на те, що ви подарували. Така увага до вашого подарунка може також символізувати те, що подарунок сподобався. Але в такому випадку отримувач здебільшого наголошує на класних властивостях певної речі, а не просто зазначає, що отримав її. Відчуйте різницю: "Тепер у мене є настільний календар, який подарувала Катя" і "Я вражена тим, наскільки цей календар класний і багатофункціональний. Він точно прикрасить мій робочий стіл".

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4. Запитання про те, де ви придбали річ

Здебільшого запитання про те, де ви купили такий подарунок звучать суто із ввічливості й нічого не можуть означати. Проте, якщо за період святкувань ви декілька разів почули ідентичне запитання, є ймовірність, що ваш подарунок просто хочуть повернути в той магазин.

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5. Зоровий контакт

Під час вручення подарунка отримувач не хоче і не може приховувати свої справжні емоції, тому відводить погляд в бік. Відсутність зорового контакту може символізувати те, що ви обрали небажаний подарунок.

6. Слова

Якщо подарунок вдалий, отримувач не буде стримувати емоції чи слова. Тому, ви можете почути вислови: "Гарний подарунок", "Я давно про це мріяв", "Клас, це те, що я так давно хотіла" тощо. Натомість якщо подарунок не сподобався, досить часто його можуть описати одним словом "продуманий".

7. Святкова упаковка

Якщо отримувач свідомо чи підсвідомо подарунок оглянув, а потім назад "ховає" в обгортковий папір чи подарунковий пакет – це поганий знак. Швидше за все, подарунок не сподобався.

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Обрати невдалий подарунок – це нормально. Ви не можете точно знати, що хочуть ваші рідні. Навіть якщо ви не вгадали, не засмучуйтеся, і не беріть усе близько до серця. Іноді у святковій метушні отримувачі подарунків можуть поводити себе дивно та неочікувано. Не завжди це символізуватиме те, що сюрприз не вдався.