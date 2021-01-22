У каждого из нас выбор подарка занимает много времени. Мы выбираем не только практический, но и привлекательный товар, который может понравиться нашим родным. Однако довольно часто такие подарки просто пылятся или отправляются в помойку. Для того чтобы наши родные по-настоящему обрадовались, нужно покупать им "эмоциональные" подарки. В частности, советуем выбирать оригинальные сертификаты.

Идеи 24 подготовили для вас наиболее популярные варианты подарочных сертификатов, среди которых вы точно выберете что-то для своих родных и близких.

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Что подарить тем, кто любит готовить

Если вы хотите приобрести сертификат для кулинара, можете обратить внимание на следующие варианты:

1. Сертификат на определенные наборы продуктов для приготовления соответствующих блюд

2. Кулинарный мастер-класс

3. Сертификат на курс по нарезке продуктов

4. Шоколадный мастер-класс

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5. Мясной мастер-класс

6. Мастер-класс приготовления капкейков и макарон

7. Индивидуальные мастер-классы в топовых кулинаров страны

8. Мастер-класс приготовления суши

Фото lifestyle

9. Мастер-класс бариста

10. Кондитерский мастер-класс

11. Веганский кондитерский мастер-класс

12. Мастер-класс выпечки хлеба

Фото bodo

13. Сертификат на обучение в школе кулинарии

Сертификаты в подарок для культурного развития:

14. Экскурсия в Чернобыль

15. Экскурсия в подземелье Киева

16. Экскурсия "Мистика Киева"

17. Билеты в кино/театр

Фото womo

18. Тур к затопленной церкви и днепровских круч

19. Экскурсия подземельями Зеленого театра

20. Экскурсия по Львову

21. Сертификат на запись сингла в студии

Фото donum

22. Мастер-класс с гончарства

23. Акриловый мастер-класс

24. Мастер-класс по росписи чашки

Фото artizo

25. Мастер-класс по масляной живописи

26. Мастер-класс по живописи акварелью

27. Мастер-класс песочной анимации

Фото lihtaryk

28. Мастер-класс по росписи джинсовой куртки

29. Уроки игры на музыкальных инструментах

30. Мастер-класс по изготовлению изделий из кожи

Фото pinterest

31. Экскурсия к "Мамаевой Слободы"

32. Экскурсия в Межигорье

Для любителей различных напитков:

33. Сертификат на дегустацию вин

34. Экскурсия в пивоварню

35. Сиро-винный тур по Закарпатью

36. Мастер-класс сабражу

Фото hranim-vino

Для тех, кто любит животных:

37. Фотосессия с лисой

38. Экскурсия на улиточную ферму

39. Экскурсия в Дом Хаски

Фото bodo

40. Экскурсия на конюшню

41. Экскурсия на страусиную ферму

42. Фотосессия домашних любимцев

Сертификаты для тех, кто любит адреналін:

43. Прыжок с парашютом

44. Сертификат в авиасимулятор Boeing-737

45. Полет на самолете над городом

Фото tvoeshop

46. ​​Уроки экстремального вождения

47. Роуп-джампинг

48. Банджи-джампинг

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49. Полет на параплане

50. Прогулка на квадроциклах

51. Картинг

Фото avto.informator

52. Полет на флайборде

53. Полет в аэротрубе

Сертификаты для релакса:

54. SPA по-турецки

55. SPA Шоколад

56. SPA уход для тела с минералами

57. Аромамассаж

Фото loop

58. Фруктовое SPA

59. Флоат-капсула

60. Лавандовое SPA

61. Стоунтерапия

Фото oplevelsesgaverforalle

62. Гавайский массаж

63. SPA уход для лица

64. Тайский массаж

65. Винное SPA

Сертификаты на фотосессии:

66. Семейная фотосессия

67. Этнофотосесия в украинских костюмах

68. Фотосессия Love Story

Фото lightfield

69. Фотосессия для беременных

70. Фотосессия в стиле ню

71. Неоновая фотосессия

Фото bodo