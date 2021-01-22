Эмоции в подарок: какой сертификат подарить родным
У каждого из нас выбор подарка занимает много времени. Мы выбираем не только практический, но и привлекательный товар, который может понравиться нашим родным. Однако довольно часто такие подарки просто пылятся или отправляются в помойку. Для того чтобы наши родные по-настоящему обрадовались, нужно покупать им "эмоциональные" подарки. В частности, советуем выбирать оригинальные сертификаты.
Идеи 24 подготовили для вас наиболее популярные варианты подарочных сертификатов, среди которых вы точно выберете что-то для своих родных и близких.
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Что подарить тем, кто любит готовить
Если вы хотите приобрести сертификат для кулинара, можете обратить внимание на следующие варианты:
1. Сертификат на определенные наборы продуктов для приготовления соответствующих блюд
2. Кулинарный мастер-класс
3. Сертификат на курс по нарезке продуктов
4. Шоколадный мастер-класс
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5. Мясной мастер-класс
6. Мастер-класс приготовления капкейков и макарон
7. Индивидуальные мастер-классы в топовых кулинаров страны
8. Мастер-класс приготовления суши
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9. Мастер-класс бариста
10. Кондитерский мастер-класс
11. Веганский кондитерский мастер-класс
12. Мастер-класс выпечки хлеба
Фото bodo
13. Сертификат на обучение в школе кулинарии
Сертификаты в подарок для культурного развития:
14. Экскурсия в Чернобыль
15. Экскурсия в подземелье Киева
16. Экскурсия "Мистика Киева"
17. Билеты в кино/театр
Фото womo
18. Тур к затопленной церкви и днепровских круч
19. Экскурсия подземельями Зеленого театра
20. Экскурсия по Львову
21. Сертификат на запись сингла в студии
Фото donum
22. Мастер-класс с гончарства
23. Акриловый мастер-класс
24. Мастер-класс по росписи чашки
Фото artizo
25. Мастер-класс по масляной живописи
26. Мастер-класс по живописи акварелью
27. Мастер-класс песочной анимации
Фото lihtaryk
28. Мастер-класс по росписи джинсовой куртки
29. Уроки игры на музыкальных инструментах
30. Мастер-класс по изготовлению изделий из кожи
Фото pinterest
31. Экскурсия к "Мамаевой Слободы"
32. Экскурсия в Межигорье
Для любителей различных напитков:
33. Сертификат на дегустацию вин
34. Экскурсия в пивоварню
35. Сиро-винный тур по Закарпатью
36. Мастер-класс сабражу
Фото hranim-vino
Для тех, кто любит животных:
37. Фотосессия с лисой
38. Экскурсия на улиточную ферму
39. Экскурсия в Дом Хаски
Фото bodo
40. Экскурсия на конюшню
41. Экскурсия на страусиную ферму
42. Фотосессия домашних любимцев
Сертификаты для тех, кто любит адреналін:
43. Прыжок с парашютом
44. Сертификат в авиасимулятор Boeing-737
45. Полет на самолете над городом
Фото tvoeshop
46. Уроки экстремального вождения
47. Роуп-джампинг
48. Банджи-джампинг
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49. Полет на параплане
50. Прогулка на квадроциклах
51. Картинг
Фото avto.informator
52. Полет на флайборде
53. Полет в аэротрубе
Сертификаты для релакса:
54. SPA по-турецки
55. SPA Шоколад
56. SPA уход для тела с минералами
57. Аромамассаж
Фото loop
58. Фруктовое SPA
59. Флоат-капсула
60. Лавандовое SPA
61. Стоунтерапия
Фото oplevelsesgaverforalle
62. Гавайский массаж
63. SPA уход для лица
64. Тайский массаж
65. Винное SPA
Сертификаты на фотосессии:
66. Семейная фотосессия
67. Этнофотосесия в украинских костюмах
68. Фотосессия Love Story
Фото lightfield
69. Фотосессия для беременных
70. Фотосессия в стиле ню
71. Неоновая фотосессия
Фото bodo
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