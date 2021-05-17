І зауважте: вони завжди будуть свіжими й чистими, бо прати їх можна буде так само часто й легко, як і самі джинси.
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1. Фартух зі старих джинсів
Фото liveinternet
2. Кишенька для зарядки смартфона
Фото twitter
3. Органайзер для маленьких речей
Фото legkovmeste
4. Пуф зі старих джинсових речей
Фото goodhouse
5. Джинсова сумка для ноутбука
Фото bibo.kz
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6. Капці для гостей
Фото pinterest
7. Обгортка для блокнота
Фото pinterest
8. Сумка-шопер зі старих джинсів
Фото pinterest
9. Веселий килим із джинсів
Фото goodhouse
10. Оригінальні сережки
Фото shopmarleystation