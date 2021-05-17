И обратите внимание: они всегда будут свежими и чистыми, потому что стирать их можно будет так же часто и легко, как и сами джинсы.
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1. Фартук из старых джинсов
Фото liveinternet
2. Карман для зарядки смартфона
Фото twitter
3. Органайзер для мелочей
Фото legkovmeste
4. Пуф из старых джинсовых вещей
Фото goodhouse
5. Джинсовая сумка для ноутбука
Фото bibo.kz
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6. Тапочки для гостей
Фото pinterest
7. Обложка для блокнота
Фото pinterest
8. Сумка-шоппер из старых джинсов
Фото pinterest
9. Озорной ковер из джинсов
Фото goodhouse
10. Оригинальные серьги
Фото shopmarleystation