Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками

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Джерело:

24 канал

Багато хто з виробників досі не може відмовитися від пластикових пляшок для своїх продуктів. Тож якщо ми вже купуємо щось у пластиковій тарі, то, може, навчимося давати їй друге життя, перетворюючі на корисні речі?

Виготовляти їх зовсім нескладно. Запасіться фарбами, клеєм, клаптиками тканини, а головне – гарним настроєм, який обов’язково передасться вашим виробам.

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Фото retete-usoare.info

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Фото astucerie

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Фото pinterest

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