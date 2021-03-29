Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками

Джерело:24 канал
Багато хто з виробників досі не може відмовитися від пластикових пляшок для своїх продуктів. Тож якщо ми вже купуємо щось у пластиковій тарі, то, може, навчимося давати їй друге життя, перетворюючі на корисні речі?
Виготовляти їх зовсім нескладно. Запасіться фарбами, клеєм, клаптиками тканини, а головне – гарним настроєм, який обов’язково передасться вашим виробам.
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