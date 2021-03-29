Вторая жизнь пластиковых бутылок: оригинальные изделия своими руками
Многие производители до сих пор не считают нужным отказаться от пластиковых бутылок для своих продуктов. Поэтому если мы уж покупаем что-то в пластиковой таре, так, может, научимся давать ей вторую жизнь, превращая в полезные вещи?
Источник:24 канал
Изготавливать их вовсе несложно. Запаситесь красками, клеем, лоскутками ткани, а главное – хорошим настроением, которое обязательно передастся вашим изделиям.
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