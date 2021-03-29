Многие производители до сих пор не считают нужным отказаться от пластиковых бутылок для своих продуктов. Поэтому если мы уж покупаем что-то в пластиковой таре, так, может, научимся давать ей вторую жизнь, превращая в полезные вещи?

Изготавливать их вовсе несложно. Запаситесь красками, клеем, лоскутками ткани, а главное – хорошим настроением, которое обязательно передастся вашим изделиям. Читайте также: Как восстановить поврежденные вещи: 10 гениальных идей 1. Емкости для круп из пластиковых бутылок Фото sohu 2. Оригинальные элементы декора Фото pinterest 3. Функциональная емкость для корма домашних любимцев Фото retete-usoare.info 4. Нестандартные подарочные наборы Фото astucerie 5. Подставки для канцелярских принадлежностей Фото hitttfun.blogspot 6. Тарелки для кэнди-бара Фото daledetalles Интересно: 7 бытовых лайфхаков, которые упростят вашу жизнь 7. Необычная шкатулка для украшений Фото sochi.scapp 8. Практическая вещь для тех, кто часто заряжает телефон Фото astucerie 9. Универсальные "полки" в гараж Фото vip2099 10. Креативные детские игрушки Фото pinterest 11. Универсальные емкости в ванную комнату Фото sozcu 12. Подарочные коробки Фото pinterest 13. Кормушки для птиц Фото pinterest 14. Милые кашпо Фото handskill