Друге життя пластикових кришок: 18 оригінальних ідей повторного використання

Джерело:24 канал
Ви часто купуєте продукти у пластикових пляшках? Тоді у вашому домі точно накопичилося чимало кришок. Не поспішайте їх викидати – краще покреативте і створіть із них щось гарне й корисне своїми руками.
Виявляється, пластикові кришки – чудовий матеріал для декору будинку, подвір'я й навіть для створення побутових речей. Перегляньте нашу фотодобірку та переконайтеся в цьому самі.
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