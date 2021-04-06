Друге життя пластикових кришок: 18 оригінальних ідей повторного використання

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Джерело:

24 канал

Ви часто купуєте продукти у пластикових пляшках? Тоді у вашому домі точно накопичилося чимало кришок. Не поспішайте їх викидати – краще покреативте і створіть із них щось гарне й корисне своїми руками.

Виявляється, пластикові кришки – чудовий матеріал для декору будинку, подвір'я й навіть для створення побутових речей. Перегляньте нашу фотодобірку та переконайтеся в цьому самі.

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1. Доріжка з кришок

Фото happymodern

2. Шашки з пофарбованих кришок

Фото scuoladigitale

3. Плафон для настільної лампи чи люстри

Фото pinterest

4. Кошик для іграшок чи брудного одягу

Фото oboiman

5. Кошичок із кришок

Фото stanok.guru

6. Палітра для малювання

Фото pinterest

7. Настінний годинник, декорований кришками

Фото pinterest

8. Яскрава дитяча іграшка

Фото liveinternet

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9. Стрит-арт

Фото pinterest

10. Садові фігури

Фото pinterest

11. Прикольний килимок

Фото remontu

12. Підставки під чашки

Фото lifehacker

13. Віконні чи міжкімнатні штори

Фото pinterest

14. Декор садових меблів

Фото mandarynka

15. Оригінальні кашпо

Фото vocalkazan

16. Картина

Фото tvoydom46

17. Біжутерія

Фото ratatum

18. Підставка для ручок

Фото pinterest