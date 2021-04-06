Вы часто покупаете продукты в пластиковых бутылках? Тогда в вашем доме точно скопилось немало крышек. Не спешите их выбрасывать – лучше покреативьте и создайте из них что-то красивое и полезное своими руками.

Оказывается, пластиковые крышки - замечательный материал для декора дома, двора и даже для создания предметов быта. Просмотрите нашу фотоподборку и убедитесь в этом сами. Читайте также: Вторая жизнь пластиковых бутылок: оригинальные изделия своими руками 1. Дорожка из крышек Фото happymodern 2. Шашки из крашенных крышек Фото scuoladigitale 3. Плафон для настольной лампы или люстры Фото pinterest 4. Корзина для игрушек или грязной одежды Фото oboiman 5. Корзинка из крышек Фото stanok.guru 6. Палитра для рисования Фото pinterest 7. Настенные часы, декорированные крышками Фото pinterest 8. Яркая детская игрушка Фото liveinternet Интересно: Что сделать из хозяйственного шнурка: стильный декор для дома, который поразит всех 9. Стрит-арт Фото pinterest 10. Садовая фигура Фото pinterest 11. Прикольный коврик Фото remontu 12. Подставки под чашки Фото lifehacker 13. Оконные или межкомнатные шторы Фото pinterest 14. Декор садовой мебели Фото mandarynka 15. Оригинальные кашпо Фото vocalkazan 16. Картина Фото tvoydom46 17. Бижутерия Фото ratatum 18. Подставки для ручек Фото pinterest