Вторая жизнь пластиковых крышек: 18 оригинальных идей повторного использования
Вы часто покупаете продукты в пластиковых бутылках? Тогда в вашем доме точно скопилось немало крышек. Не спешите их выбрасывать – лучше покреативьте и создайте из них что-то красивое и полезное своими руками.
Источник:24 канал
Оказывается, пластиковые крышки - замечательный материал для декора дома, двора и даже для создания предметов быта. Просмотрите нашу фотоподборку и убедитесь в этом сами.
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1. Дорожка из крышек
Фото happymodern
2. Шашки из крашенных крышек
Фото scuoladigitale
3. Плафон для настольной лампы или люстры
Фото pinterest
4. Корзина для игрушек или грязной одежды
Фото oboiman
5. Корзинка из крышек
Фото stanok.guru
6. Палитра для рисования
Фото pinterest
7. Настенные часы, декорированные крышками
Фото pinterest
8. Яркая детская игрушка
Фото liveinternet
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9. Стрит-арт
Фото pinterest
10. Садовая фигура
Фото pinterest
11. Прикольный коврик
Фото remontu
12. Подставки под чашки
Фото lifehacker
13. Оконные или межкомнатные шторы
Фото pinterest
14. Декор садовой мебели
Фото mandarynka
15. Оригинальные кашпо
Фото vocalkazan
16. Картина
Фото tvoydom46
17. Бижутерия
Фото ratatum
18. Подставки для ручек
Фото pinterest
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