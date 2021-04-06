Друге життя пластикових кришок: 18 оригінальних ідей повторного використання
Ви часто купуєте продукти у пластикових пляшках? Тоді у вашому домі точно накопичилося чимало кришок. Не поспішайте їх викидати – краще покреативте і створіть із них щось гарне й корисне своїми руками.
Джерело:24 канал
Виявляється, пластикові кришки – чудовий матеріал для декору будинку, подвір'я й навіть для створення побутових речей. Перегляньте нашу фотодобірку та переконайтеся в цьому самі.
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1. Доріжка з кришок
Фото happymodern
2. Шашки з пофарбованих кришок
Фото scuoladigitale
3. Плафон для настільної лампи чи люстри
Фото pinterest
4. Кошик для іграшок чи брудного одягу
Фото oboiman
5. Кошичок із кришок
Фото stanok.guru
6. Палітра для малювання
Фото pinterest
7. Настінний годинник, декорований кришками
Фото pinterest
8. Яскрава дитяча іграшка
Фото liveinternet
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9. Стрит-арт
Фото pinterest
10. Садові фігури
Фото pinterest
11. Прикольний килимок
Фото remontu
12. Підставки під чашки
Фото lifehacker
13. Віконні чи міжкімнатні штори
Фото pinterest
14. Декор садових меблів
Фото mandarynka
15. Оригінальні кашпо
Фото vocalkazan
16. Картина
Фото tvoydom46
17. Біжутерія
Фото ratatum
18. Підставка для ручок
Фото pinterest
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