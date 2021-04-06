Ви часто купуєте продукти у пластикових пляшках? Тоді у вашому домі точно накопичилося чимало кришок. Не поспішайте їх викидати – краще покреативте і створіть із них щось гарне й корисне своїми руками.

Виявляється, пластикові кришки – чудовий матеріал для декору будинку, подвір'я й навіть для створення побутових речей. Перегляньте нашу фотодобірку та переконайтеся в цьому самі. Читайте також: Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками 1. Доріжка з кришок Фото happymodern 2. Шашки з пофарбованих кришок Фото scuoladigitale 3. Плафон для настільної лампи чи люстри Фото pinterest 4. Кошик для іграшок чи брудного одягу Фото oboiman 5. Кошичок із кришок Фото stanok.guru 6. Палітра для малювання Фото pinterest 7. Настінний годинник, декорований кришками Фото pinterest 8. Яскрава дитяча іграшка Фото liveinternet Цікаво: Що зробити з господарського шнурка: стильний декор для дому, який вразить усіх 9. Стрит-арт Фото pinterest 10. Садові фігури Фото pinterest 11. Прикольний килимок Фото remontu 12. Підставки під чашки Фото lifehacker 13. Віконні чи міжкімнатні штори Фото pinterest 14. Декор садових меблів Фото mandarynka 15. Оригінальні кашпо Фото vocalkazan 16. Картина Фото tvoydom46 17. Біжутерія Фото ratatum 18. Підставка для ручок Фото pinterest