Доступні сезонні овочі і фрукти, які обов'язково потрібно включити у свій раціон взимку
Джерело:інстаграм Олі Усенко
У холодну пору року ми усе рідше стаємо вживати свіжі фрукти та овочі. Але не забувайте про сезонні продукти. Далі у нашому матеріалі – перелік, звідки можна черпати вітаміни взимку.
Харчування взимку не таке різноманітне, як би нам цього хотілося. Разом з тим, важливо стежити, аби з раціону й зовсім не зникли такі важливі для організму овочі та фрукти. Нутриціологиня Оля Усенко підготувала перелік найкорисніших продуктів, які обов'язково регулярно мають бути у вашому холодильнику.
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Сезонні овочі та фрукти, які варто включити у свій раціон взимку
Овочі:
- Білокачанна капуста
- Броколі
- Кольорова капуста
- Пекінська капуста
- Морква
- Буряк
- Гриби
- Цибуля
- Часник
- Цибуля шалот
- Гарбуз
- Ріпа
- Зелена цибуля.
Фрукти:
- Яблука
- Груші
- Хурма
- Банани
- Мандарини
- Апельсини
- Памело
- Виноград.
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Урізноманітнюйте свій раціон сезонними овочами та фруктами / Фото unsplash
Текст публікації Олі Усенко:
Найкорисніші та доступні фрукти і овочі осінню, зимою та весною
Правильніше вибирати локальні продукти, які відповідають сезону, але є й трохи привізних, які будуть для нас прийнятні і за ціною, якістю і сезоном.
Чи купувати огірки, помідори та зелень? Я купую, але іноді цінова політика не зовсім адекватна, іноді смаку нема. Але без овочів я не можу, тому доводиться виїжджати із ситуації, як виходить.
Якщо ви любите їсти сезонне, тоді можна приготувати безліч варіантів страв.