Питание зимой не столь разнообразно, как бы нам этого хотелось. Вместе с тем важно следить, чтобы из рациона и вовсе не исчезли такие важные для организма овощи и фрукты. Нутрициолог Оля Усенко подготовила список самых полезных продуктов, которые обязательно регулярно должны быть в вашем холодильнике.

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Сезонные овощи и фрукты, которые следует включить в свой рацион зимой

Овощи:

Белокочанная капуста

Брокколи

Цветная капуста

Пекинская капуста

Морковь

Свёкла

Грибы

Лук

Чеснок

Лук шалот

Тыква

Репа

Зеленый лук.

Фрукты:

Яблоки

Груши

Даты

Бананы

Мандарины

Апельсины

Памело

Виноград.

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Разнообразьте свой рацион сезонными овощами и фруктами / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Самые полезные и доступные фрукты и овощи осенью, зимой и весной

Правильнее выбирать локальные продукты, соответствующие сезону, но есть и несколько привозных, которые будут для нас приемлемы и по цене, качеству и сезону.

Или покупать огурцы, помидоры и зелень? Я покупаю, но иногда ценовая политика не совсем адекватна, иногда вкуса нет. Но без овощей я не могу, поэтому приходится уезжать из ситуации, как выходит.