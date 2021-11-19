У середньому кожен працівник проводить в офісі по 8 – 9 годин щодня. При цьому, погодьтеся, мало хто стежить за тим, що та в якій кількості їсть впродовж дня. І, мабуть, усі здогадуються, що таким підхід – погана ідея. Важливо піклуватися про свій раціон!
І ще Три прості кроки, які допоможуть вам без стресу перейти на правильне харчування
Ще одна з найпоширеніших помилок – їсти рідко, але багато. Від цього й клонить вас на сон. Про продуктивність тут уже й мови не може бути.
Ідеальний сценарій харчування на роботі – збалансований обід + кілька перекусів впродовж дня. Це секрет того, щоб залишатися на плаву і зосередитися, коли вам це потрібно найбільше.
20 ідей здорових перекусів
- Горіхи та сухофрукти
- Фрукти та горіхи
- Сухофрукти та шоколад
- Фрукти та шоколад
- Шоколад та горішки
- Яблука та арахісова паста без цукру
- Гранола з йогуртом
- Батончик з граноли
- Йогурт та горіхи з сухофруктами
- Йогурт та горіхи з фруктами
- Фруктові та овочеві чіпси
- Горіхи у чорному шоколаді
- Сир та фрукти
- Смузі
- Протеїновий батончик
- Хумус та овочеві палички
- В'ялене м'ясо
- Сушені водорості
- Здорові чипси
- Хлібці
І це лише частина корисних варіантів. Їх може бути у рази більше і це чудовий варіант для того, щоб не зірватися на робочому місці на фастфуд.
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Здоровий перекус на роботі – гарна ідея / Фото unsplash
Текст публікації Олі Усенко:
Найкращі перекуси для офісу
Є прості варіанти перекусів в офіс, а є ніби як прості, але дуже незвичайні одночасно, шляхом поєднання. Ми на робочому місці проводимо багато часу і нам потрібно облаштувати там комфорт і це стосується й наших перекусів.
Я підготувала для вас смачні поєднання:
Горіхи та сухофрукти
Фрукти та горіхи
Сухофрукти та шоколад
Фрукти та шоколад
5. Шоколад та горішки
Яблука та арахісова паста без цукру (це дуже смачно)
Гранола з йогуртом
Гранола батончик
Йогурт та горіхи з сухофруктами
Йогурт та горіхи з фруктами
Фруктові та овочеві чіпси
Горіхи у чорному шоколаді
Сир та фрукти
Смузі
Протеїновий батончик
Хумус та овочеві палички
І це лише частина здорових варіантів. Їх може бути в рази більше і це чудовий варіант для того, щоб не зірватися на робочому місці на щось неправильне.