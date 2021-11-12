Мабуть, кожен погодиться, що харчові звички не так вже й легко змінити. Тому підходити до оновлення раціону потрібно поступово. Нутриціологиня Оля Усенко підготувала перелік продуктів й страв, від яких варто відмовитися, якщо ви таки вирішили перейти на правильне харчування.

До теми Три прості кроки, які допоможуть вам без стресу перейти на правильне харчування

Що виключити зі свого раціону у першу чергу

Картоплю фрі та картопляні чипси

Солодкі напої

Білий хліб

Батончики (солодкі)

Більшість фруктових соків

Випічка/печиво/торти

Деякі види алкоголю

Морозиво

Піцу

Кавові напої з добавками

Продукти з високим вмістом доданого цукру.

За словами Усенко, іноді не потрібно навіть складати детальний план харчування, вистачає просто прибрати всі ці пункти й людина змінюється до невпізнання.

Найгірші продукти для схуднення – це нездорова їжа з високим ступенем перероблення. Ці продукти зазвичай містять доданий цукор, рафіновану пшеницю та нездорові жири, – додала нутриціологиня.

Крім цього, не забувайте враховувати розміри порцій. Деякі здорові продукти, такі як горіхи, сушені фрукти та сир, висококалорійні, і їх дуже легко переїсти. Це теж заважатиме процесу схуднення.

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Найгірші продукти для схуднення – це нездорова їжа / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Перший етап зміни харчування і переходу на здоровий раціон — це нові харчові звички та відмова від старого набору продуктів. Прибравши з раціону ці 11 пунктів ви точно на 50% переможете зайву вагу.

Картопля фрі та картопляні чіпси

Солодкі напої

Білий хліб

Батончики (солодкі)

Більшість фруктових соків

Випічка/печиво/торти

Деякі види алкоголю

Морозиво

Піца

Кавові напої з добавками

Продукти з високим вмістом доданого цукру

Ці пункти здаються дуже простими та зрозумілими, але чи всі їх виконують? Іноді не потрібний навіть план харчування, вистачає просто прибрати всі ці пункти і людина змінюється до невпізнання...