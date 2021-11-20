Харчування взимку не таке різноманітне, як би нам цього хотілося. Разом з тим, важливо стежити, аби з раціону й зовсім не зникли такі важливі для організму овочі та фрукти. Нутриціологиня Оля Усенко підготувала перелік найкорисніших продуктів, які обов'язково регулярно мають бути у вашому холодильнику.

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Сезонні овочі та фрукти, які варто включити у свій раціон взимку

Овочі:

Білокачанна капуста

Броколі

Кольорова капуста

Пекінська капуста

Морква

Буряк

Гриби

Цибуля

Часник

Цибуля шалот

Гарбуз

Ріпа

Зелена цибуля.

Фрукти:

Яблука

Груші

Хурма

Банани

Мандарини

Апельсини

Памело

Виноград.

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Урізноманітнюйте свій раціон сезонними овочами та фруктами / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Найкорисніші та доступні фрукти і овочі осінню, зимою та весною

Правильніше вибирати локальні продукти, які відповідають сезону, але є й трохи привізних, які будуть для нас прийнятні і за ціною, якістю і сезоном.

Чи купувати огірки, помідори та зелень? Я купую, але іноді цінова політика не зовсім адекватна, іноді смаку нема. Але без овочів я не можу, тому доводиться виїжджати із ситуації, як виходить.

Якщо ви любите їсти сезонне, тоді можна приготувати безліч варіантів страв.