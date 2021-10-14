Дорогоцінна анатомія: скульпторка створює фігури з кристалів, присвячені тілу та горю

Мисткиня з аргентинського Санта-Фе досліджує витривалість людського духу та плоті у своїй колекції ювелірних виробів. Її витвори – анатомічні та образні скульптури, у яких поєдналися дорогоцінні камені, мідь, дерево та емоції.

Скульпторка Дебра Бакстер створює форми, які контрастують із крихкістю тіла та міццю кристалів.

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Осмислення людської слабкості

Бакстер створює витвори, надихаючись традицією вікторіанської епохи.

"Тримаючи чорний метал", Дебра Бакстер / Фото з сайту Бакстер

Скульпторка поєднує частини людського тіла та масивні кристали кварцу. Мисткиня вкладає в кожен витвір особливий сенс: від крихкості та недосконалості людського тіла до твердості життя, яке вона відтворює у камінні.

Що було в моді у Вікторіанство ХІХ століття ознаменувалося своєю . До цієї настроєвості народ навернула тогочасна королева Великої Британії Вікторія , яка тяжіла до сентиментальності та символізму. Після смерті її коханого чоловіка Альберта вона оголосила довічний траур. Тоді в моду ввійшли темні та скорботні витвори мистецтва та ювелірні прикраси з приглушених кольорів. ХІХ століття ознаменувалося своєю траурністю, культом смерті

"Рука привида", Дебра Бакстер / Фото з сайту Бакстер

Останні роботи мисткиня присвятила медичному феномену "Серця-привида". У цій медичній процедурі серце очищається від всіх його клітин крові, а потім туди вводяться сотні мільйонів нових клітин, які змушують серце знову битися. Бакстер цікавиться, як ця концепція досліджує складність існування, і проводить грань між життям і смертю.

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У композиції "Влови моє дихання" жінка вплела у камінні мідні "вени", а в скульптурі "Любов жорстка" розділяє гладке скляне серце з шипованим кварцом.

У кожній формі кохання є неминучий біль,

– стверджує Бакстер.

"Влови мій подих" та "Любов жорстка", Дебра Бакстер / Колаж 24 каналу з фото Дебри Бакстер