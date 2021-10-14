Скульптор Дебра Бакстер создает формы, которые контрастируют с хрупкостью тела и мощью кристаллов.

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Осмысление человеческой слабости

Бакстер создает произведения, вдохновляясь традицией викторианской эпохи.



"Держа черный металл", Дебра Бакстер / Фото с сайта Бакстер

Скульптор сочетает части человеческого тела и массивные кристаллы кварца. Художница вкладывает в каждое произведение особый смысл: от хрупкости и несовершенства человеческого тела до твердости жизни, которую она воспроизводит в камнях.

Что было в моде в Викторианство XIX век ознаменовался своей XIX век ознаменовался своей траурностью, культом смерти. К этому настрою народ обратила тогдашняя королева Великобритании Виктория , которая тяготела к сентиментальности и символизму. После смерти ее любимого мужа Альберта она объявила пожизненный траур. Тогда в моду вошли темные и скорбные произведения искусства и ювелирные украшения из приглушенных цветов.



"Рука призрака", Дебра Бакстер / Фото с сайта Бакстер

Последние работы художница посвятила медицинскому феномену "Сердца-призрака". В этой медицинской процедуре сердце очищается от всех его клеток крови, а потом туда вводятся сотни миллионов новых клеток, которые заставляют сердце снова биться. Бакстер интересуется, как эта концепция исследует сложность существования, и проводит грань между жизнью и смертью.

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В композиции "Улови мое дыхание" женщина вплела в камни медные "вены", а в скульптуре "Любовь жесткая" разделяет гладкое стеклянное сердце с шипованным кварцем.

В каждой форме любви есть неизбежная боль,

– утверждает Бакстер.



"Улови мое дыхание" и "Любовь жесткая", Дебра Бакстер / Коллаж 24 канала из фото Дебры Бакстер