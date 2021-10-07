Для оформлення чудернацьких вигинів скульпторка використовує бронзу.

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Скульптура пустоти

Ізабель Мірамонтес, бельгійка іспанського походження, створює абстрактні тіла, досліджуючи концепцію скульптури. Її творіння – протиставлення класичним фігурам. Для мисткині скульптура – це не блок матеріалу, якому надається форма, а порожнеча, якій художник надає поверхню.

"Танго", Ізабель Мірамонтес / Фото artsy

Що відомо про Мірамонтес Скульпторка народилася у 1962 році в Іспанії, а виросла у бельгійському Брюсселі. Жінка закінчила низку художніх інститутів, отримавши звання професійної художниці та скульпторки. Спочатку Ізабель не бачила себе у скульптуруванні, проте на творчість її наштовхнув друг-митець. Після візиту на його виставку фігур Мірамонтес почала створювати пластичні скульптури людей.

Фігури, які створює скульпторка, зазвичай 50 – 77 сантиметрів заввишки. Пласкими вигинами мисткиня демонструє, що бронзові люди – живі, мають душу та рух.

Через смужки бронзи мисткиня передає динаміку та настроєвість тіл / Фото artsy

Персонажі скульптур Мірамонтес не мають чітко виражених облич – жінка підкреслює те, що особистість цих фігур є досить метафоричною.