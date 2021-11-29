Домашня піта з качкою та овочами: рецепт здорової альтернативи фастфуду
Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Готуючи качину грудку, її, як і будь-яке інше м'ясо, часто поєднують з овочами. Ми знаємо, як цей набір продуктів подати по-новому.
Пропонуємо приготувати вдома піту. У цій страві ідеально поєднаються качина грудка, овочі і смачний коржик. Такий домашній фастфуд відмінно підійде як для перекусу, так і для повноцінного обіду.
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Що таке піта
Це хрумкий, круглий та плоский пісний хліб, який готується з тонкого білого або коричневого борошна. Надзвичайно популярний на узбережжі Середземного моря і в країнах Близького Сходу. Всередину, як правило, кладуть м'ясо та свіжі овочі. Доповнити це може якийсь соус або йогурт.
Домашня піта з качиною грудкою та овочами
Інгредієнти на 1 порцію
- качина грудка;
- коржик або лаваш із цільнозернового борошна;
- 1 яйце;
- свіжа зелень і ваші улюблені овочі;
- грецький йогурт для соусу;
- сіль та перець.
Спосіб приготування:
- Зробіть на шкірі грудки надрізи, посоліть та поперчіть м'ясо. Тоді обсмажте на сковорідці з двох сторін до готовності.
- Овочі можна або потушити, або просто нарізати та додати свіжими.
- Для соусу змішайте йогурт з зеленню, сіллю і перцем.
- Далі вибийте яйце у горнятко, розмішайте виделкою і вилийте на сковорідку. Відразу на нього покладіть шар лавашу. Смажте до готовності.
Смачного!
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Текст публікації Альбіни Коміссарової:
Піта з качкою та овочами
Сьогодні ділимося з вами рецептом здорового перекусу або навіть повноцінного прийому їжі. Не забудь зберегти!
На 1 порцію нам знадобиться:
качина грудка
коржик або лаваш із цільнозернового борошна
1 яйце
свіжа зелень і ваші улюблені овочі
грецький йогурт для соусу
сіль, перець
Готуємо:
Робимо надрізи на шкірі грудки і солимо/перчимо на смак.
Кладемо качку шкірою вниз на сковорідку і обсмажуємо без додавання олії з двох сторін до готовності.
Готуємо овочі.
До йогурту додаємо зелень, сіль, перець.
Далі, розбиваємо яйце і перемішуємо, потім виливаємо на сковорідку і відразу кладемо зверху піти і щільно притискаємо. Смажимо до готовності.
Залишилося тільки зібрати наш прийом їжі: піту з яйцем змащуємо соусом, викладаємо овочі, качку, забравши попередньо шкіру, згортаємо навпіл і подаємо до столу.