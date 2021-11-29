Предлагаем приготовить дома питу. В этом блюде идеально сочетаются утиная грудка, овощи и вкусная лепешка. Такой домашний фастфуд отлично подойдет как для перекуса, так и для обеда.
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Что такое пита
Это хрустящий, круглый и плоский постный хлеб, который готовится из тонкой белой или коричневой муки. Необычайно популярен на побережье Средиземного моря и в странах Ближнего Востока. Внутрь обычно кладут мясо и свежие овощи. Дополнить это может какой-нибудь соус или йогурт.
Домашняя пита с утиной грудкой и овощами
Ингредиенты на 1 порцию
- утиная грудка;
- лепешка или лаваш из цельнозерновой муки;
- 1 яйцо;
- свежая зелень и ваши любимые овощи;
- греческий йогурт для соуса;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- Сделайте на коже грудки надрезы, посолите и поперчите мясо. Затем обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности.
- Овощи можно либо потушить, либо просто порезать и добавить свежими.
- Для соуса смешайте йогурт с зеленью, солью и перцем.
- Далее выбейте яйцо в чашку, размешайте вилкой и вылейте на сковородку. Сразу на него положите слой лаваша. Жарьте до готовности.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Альбины Комиссаровой:
Пита с уткой и овощами
Сегодня делимся с вами рецептом здорового перекуса или даже полноценного приема еды. Не забудь сберечь!
На 1 порцию нам понадобится:
утиная грудка
лепешка или лаваш из цельнозерновой муки
1 яйцо
свежая зелень и ваши любимые овощи
греческий йогурт для соуса
соль, перец
Готовим:
Делаем надрезы на коже грудки и солим/перчим по вкусу.
Кладем утку кожей вниз на сковороду и обжариваем без добавления растительного масла с двух сторон до готовности.
Готовим овощи.
К йогурту добавляем зелень, соль, перец.
Далее, разбиваем яйцо и перемешиваем, затем выливаем на сковороду и сразу кладем сверху уйти и плотно прижимаем. Жарим до готовности.
Осталось только собрать наш прием пищи: питу с яйцом смазываем соусом, выкладываем овощи, утку, забрав предварительно кожу, сворачиваем пополам и подаем к столу.