Предлагаем приготовить дома питу. В этом блюде идеально сочетаются утиная грудка, овощи и вкусная лепешка. Такой домашний фастфуд отлично подойдет как для перекуса, так и для обеда.

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Что такое пита

Это хрустящий, круглый и плоский постный хлеб, который готовится из тонкой белой или коричневой муки. Необычайно популярен на побережье Средиземного моря и в странах Ближнего Востока. Внутрь обычно кладут мясо и свежие овощи. Дополнить это может какой-нибудь соус или йогурт.

Домашняя пита с утиной грудкой и овощами

Ингредиенты на 1 порцию

утиная грудка;

лепешка или лаваш из цельнозерновой муки;

1 яйцо;

свежая зелень и ваши любимые овощи;

греческий йогурт для соуса;

соль и перец.

Способ приготовления:

Сделайте на коже грудки надрезы, посолите и поперчите мясо. Затем обжарьте на сковороде с двух сторон до готовности. Овощи можно либо потушить, либо просто порезать и добавить свежими. Для соуса смешайте йогурт с зеленью, солью и перцем. Далее выбейте яйцо в чашку, размешайте вилкой и вылейте на сковородку. Сразу на него положите слой лаваша. Жарьте до готовности.

Как собрать питу? Коржик смажьте соусом, выложите овощи и утку, сверните пополам и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Альбины Комиссаровой:

Пита с уткой и овощами

Сегодня делимся с вами рецептом здорового перекуса или даже полноценного приема еды. Не забудь сберечь!

На 1 порцию нам понадобится:

утиная грудка

лепешка или лаваш из цельнозерновой муки

1 яйцо

свежая зелень и ваши любимые овощи

греческий йогурт для соуса

соль, перец

Готовим: