Как ни крути, но круговая тренировка – один из лучших методов, который эффективно помогает бороться с лишним весом. Во время занятий вы не просто сжигаете лишние килограммы, но и работаете над мышцами всего тела, приводя их в тонус.
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Тренер Екатерина Кононова подготовила 6 упражнений на все тело, которые можно выполнять где угодно. Для этого вам понадобится лишь немного свободного места, коврик для фитнеса и удобная одежда.
Тренировка в домашних условиях: 6 упражнений на все группы мышц
- Приседания + колено-локоть: 20 повторений;
- Отжимания + нога за ногу: 10 повторений;
- Ножницы + выпады: по 20 повторений на каждую сторону;
- Планка: 40 секунд;
- Модифицированный велосипед: 20 повторений;
- Боковая планка: 40 секунд на каждую сторону.
Удачной тренировки!
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Текст публикации Екатерины Кононовой:
Круговая тренировка без спортивного инвентаря в домашних условиях.