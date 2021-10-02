Как ни крути, но круговая тренировка один из лучших методов, который эффективно помогает бороться с лишним весом. Во время занятий вы не просто сжигаете лишние килограммы, но и работаете над мышцами всего тела, приводя их в тонус.

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Тренер Екатерина Кононова подготовила 6 упражнений на все тело, которые можно выполнять где угодно. Для этого вам понадобится лишь немного свободного места, коврик для фитнеса и удобная одежда.

Тренировка в домашних условиях: 6 упражнений на все группы мышц

  1. Приседания + колено-локоть: 20 повторений;
  2. Отжимания + нога за ногу: 10 повторений;
  3. Ножницы + выпады: по 20 повторений на каждую сторону;
  4. Планка: 40 секунд;
  5. Модифицированный велосипед: 20 повторений;
  6. Боковая планка: 40 секунд на каждую сторону.

Удачной тренировки!

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Текст публикации Екатерины Кононовой:

Круговая тренировка без спортивного инвентаря в домашних условиях.