Ідеї 24 діляться з вами простими кроками, які допоможуть схуднути без надважких зусиль. Почніть вже сьогодні й зовсім скоро ви побачите перші результати.

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6 правил, як схуднути без зусиль

Будьте активними



Більше рухайтесь / Фото Unsplash

Рух – це життя. Саме це правило допоможе вам, якщо ви хочете скинути кілька кілограмів. Замініть ліфт на сходи, щоранку присвячуйте 15 хвилин зарядці та не забувайте про ранкові і вечірні прогулянки. Ці активності додадуть вам енергії та допоможуть спалювати більше калорій.

Вживайте овочі та фрукти



Вживайте більше овочів та фруктів / Фото Unsplash

Щодня вживайте фрукти і овочі. Додавайте їх у кашу зранку, беріть на роботу як перекус, а на вечерю приготуйте овочевий салат.

Замініть продукти

Зазвичай під час правильного харчування найважче відмовитись від шкідливих продуктів, якими ми часто "тішимо" себе. Але це не обов'язково робити. Ви можете замінити звичні продукти на більш корисні альтернативи. Наприклад, замість білого хліба можна купувати цільнозерновий.

Харчуйтесь методом тарілки



Збалансоване харчування допоможе схуднути / Фото Unsplash

Це простий та легкий спосіб зробити раціон правильним та збалансованим. Для цього заповнюйте свою тарілку на половину овочами або фруктами, 1/4 білками та 1/4 складними вуглеводами. Харчуйтесь у такий спосіб 1 – 2 раз на день і зовсім скоро ви побачите зміни.

Подбайте про сон



Здоровий сон зменшить рівень стресу / Фото Unsplash

Для того, аби схуднути, важливо не лише правильно харчуватись та вести активний спосіб життя, але й дбати про сон. Якісний відпочинок знизить рівень стресу та потребу його "заїдати" шкідливими снеками та солодощами. Тому відведіть на сон 7 – 8 годин на добу, спіть у темній та добре провітрюваній кімнаті.

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Дім без солодкого



Солодке лише в ресторані або на прогулянці / Фото Unsplash

А цей лайфхак точно стане вам у пригоді. Тепер не обов'язково відмовлятись від солодкого, просто не несіть його додому. Можете дозволити собі скуштувати десерт в ресторані, у гостях чи на прогулянці, але не беріть його зі собою, адже це буде зайвою спокусою.