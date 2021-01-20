Не одне десятиліття вчені доводять той факт, що люди обирають домашніх улюбленців, схожих на себе. Так це чи ні – достеменно невідомо. Але переглянувши колекцію фотографа Джеррарда Гетінгса, ви точно будете здивовані такими подібностями.

На всіх фото кішки та собаки так чи інакше схожі на своїх господарів. Така подібність дивовижна. Читайте також: Як фотографувати захід сонця: 10 унікальних ідей з фото 1. У них навіть погляд схожий Фото caak 2. Вуса додають харизми обом Фото demotywatory 3. Той момент, коли навіть вбрання відповідає кольору шерсті пухнастика Фото syri 4. Обережно, милота цих фото "зашкалює" Фото imalbania 5. Увагу цих красенів ще потрібно завоювати Фото lajmetari 6. Вони, мабуть, дуже багато часу разом проводять Фото 6parkbbs Цікаво: Коли лінь перемогла здоровий глузд: 10 фотодоказів 7. Їм точно не сумно вдвох Фото shprehja 8. Хіба вони не схожі?! Фото infokosova 9. Брутальні друзі Фото handimania 10. Ці двоє не дадуть себе образити Фото o2news