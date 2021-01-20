Не одно десятилетие ученые доказывают тот факт, что люди выбирают домашних любимцев, похожих на себя. Так это или нет – неизвестно. Но просмотрев коллекцию фотографа Джеррарда Гетингса вы точно будете удивлены такими сходствами.

На всех фото кошки и собаки так или иначе похожи на своих хозяев. Такое сходство удивительно. Читайте также: Как фотографировать закат: 10 уникальных идей с фото 1. У них даже взгляд похож Фото caak 2. Усы добавляют харизмы обоим Фото demotywatory 3. Тот момент, когда даже наряд соответствует цвету шерсти питомца Фото syri 4. Осторожно, милота этих фото "зашкаливает" Фото imalbania 5. Внимание этих красавцев еще нужно завоевать Фото lajmetari 6. Они, наверное, очень много времени вместе проводят Фото 6parkbbs Интересно: Когда лень победила здравый смысл: 10 фотодоказательств 7. Им точно не скучно вдвоем Фото shprehja 8. Разве они не похожи?! Фото infokosova 9. Брутальные друзья Фото handimania 10. Эти двое не дадут себя в обиду Фото o2news