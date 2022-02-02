Для любителів пряного: незвичайна закуска з запеченої цибулі

Мало хто знав, що зі звичної цибулі можна приготувати окрему закуску чи навіть гарнір. Тож спішимо поділитися смачним та водночас надлегким рецептом, який справжні гурмани точно оцінять.

Отож, виявляється, цибулю можна не лише використовувати як один з інгредієнтів засмажки, запіканки, салатів і т.д. Якщо цей овоч правильно приготувати, він може стати повноцінною стравою. М'який та ніжний на смак гарнір із запеченої цибулі ідеально доповнить будь-яке м'ясо.

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Як запекти цибулю у духовці

Інгредієнти:

Цибуля сорту "шалот дрібний" або "сорокозубка" – 300 – 500 грамів;

Оливкова олія – 50 грамів;

Сухі трави, розмарин, чебрець, орегано – на ваш смак

Цукор – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування:

Очистіть цибулю від лушпиння. Якщо трапляються великі головки, то розріжте навпіл, але можна залишити й цілі.

Викладіть овоч у форму для запікання та полийте олією.

Приправте улюбленими травами й приправами та не забудьте посипати цукром.

Відправте запікатися у розігріту до 200 градусів духовку.

Коли цибуля зарум'яниться з одного боку, переверніть на інший, посипте ще приправами та перемішайте. Запікайте до готовності.

Смачного!

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Гарнір з запеченої цибулі / Фото колаж 24 каналу

Текст публікації фуд-блогерки Анастасії:

Запечена цибуля. Підходить як гарнір до м'яса, та й просто відмінна закуска.

Інгредієнти:

шалот дрібний або сорокозубка

оливкова олія extra virgin

сухі трави, розмарин, чебрець, орегано

цукор

Приготування:

Чистимо нашу цибульку.

Беремо красиву форму для запікання і укладаємо в один ряд нашу цибульку. Поливаємо олією. Посипаємо трохи цукром та сухими травами.

Ставимо в розігріту духовку, звичайний режим або гриль з обдуванням, 180-200°.

Як тільки цибуля зарум'яниться з одного боку, перевертаємо та посипаємо ще травами, мішаємо. Печемо далі до готовності. Вона має стати м'якою та рум'яною.