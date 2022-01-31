Якщо вас лякає процес приготування традиційної піци вдома, пропонуємо альтернативний і набагато простіший рецепт. Усе, що вам знадобиться для такого сніданку чи перекусу нашвидкуруч, то це улюблені інгредієнти, які завалялися у холодильнику, містке горнятко та мікрохвильовка.

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Як приготувати піцу в горнятку за кілька хвилин

Шматок хліба для тостів наріжте кубиками та висипте у горнятко. Туди ж додайте 1 яйце, трохи молока та натертий сир. Приправте улюбленими спеціями та усе добре перемішайте. Зверху нанесіть соус (можна використати кетчуп + майонез), а далі покладіть будь-яку улюблену начинку (наприклад, салямі, оливки, помідор). Відправте у мікрохвильовку на 3 хвилини.

Смачного!